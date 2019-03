Matteo Gentili: “Non dimentico le persone, cambio solo il modo di vederle”

Matteo Gentili: lo sfogo su Instagram dopo la fine della sua storia con Alessia Prete

Per Matteo Gentili e Alessia Prete non è sicuramente uno dei momenti più semplici. La coppia, uscita insieme dalla Casa del Grande Fratello, ha da poco annunciato la fine della loro storia d’amore. La passione e il feeling tra i due si è immediatamente percepito dai primi giorni della loro esperienza nel reality di Canale 5. Nonostante fossero passati diversi mesi, i due ragazzi sembravano essere fatti l’uno per l’altra. Sempre insieme, felici, complici e uniti. Fino a quando, circa un mese fa hanno clamorosamente dato la notizia che ha letteralmente spiazzato il mondo del web e mandato in delirio tutti i fan. Negli ultimi giorni, Alessia e Matteo sono spesso ospiti di Barbara D’Urso per provare a dare le loro rispettive spiegazioni dopo quanto successo.

Tra Matteo Gentili e Alessia Prete nessuna speranza

Come lo stesso ragazzo ha dichiarato nei salotti della D’Urso, pare non ci sia ormai niente da fare. Seppur apparentemente ancora innamorato della sua Alessia, Matteo non sembra voler accettare alcune cose. Dal canto suo, la Prete afferma che Gentili non fosse ancora pronto ad affrontare una nuova storia d’amore dopo quella avuta con Paola Di Benedetto. Ma è veramente cosi? Matteo pensa ancora all’attuale fidanzata di Federico Rossi? Proprio qualche minuto fa, sul suo profilo Instagram, Gentili ha voluto scrivere un lungo post. Questo viene visto come una sorta di chiusura definitiva. Scrive infatti: “Le persone non si dimenticano, quelle che ti facevano sorridere, quelle che ti hanno fatto battere il cuore. Cambia solo il modo in cui noi le vediamo!”.

Matteo: “Ci sono persone che nonostante tutto fanno ancora parte della mia vita“.

Matteo Gentili continua ancora dicendo: “Ci sono persone che hanno creato una grande confusione nella mia vita, persone che hanno stravolto i mie piani. Io non dimentico nessuno. Non dimentico chi ha toccato con mano la mia vita”. Ma tutto questo a chi sarà riferito? C’è davvero qualcosa di nascosto tra le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello?