Alessia Prete a Pomeriggio 5: “Matteo Gentili mi ha lasciato con un messaggio”

Sembra essere arrivata al capolinea la storia d’amore tra Alessia Prete e Matteo Gentili. Lei, ancora palesemente innamorata, dei sentimenti che prova per lui oggi è tornata a parlare a Pomeriggio Cinque. I motivi principali della loro rottura? I caratteri diversi e le discussioni dell’ultimo periodo che, alla fine, hanno incrinato e messo in crisi il loro rapporto. Da Barbara d’Urso, inoltre, ha raccontato oggi di non essersi riuscita più a chiarire con Matteo (non di persona per lo meno). “Né una chiamata né nulla, lui mi ha lasciato con un messaggio” ha dichiarato “Ad un giornale ha detto che che mi amava, ma perché lo devi dire ad un giornale quando a me mi hai lasciato?”.

Alessia Prete e Matteo Gentili, le ultime news sulla coppia: lui pensa ancora a Paola Di Benedetto? La confessione a Pomeriggio Cinque

Alessia Prete, sempre a Pomeriggio Cinque, ha spiegato poi di essere molto delusa dal comportamento di Matteo Gentili. Il modo in cui lui l’ha lasciata e l’atteggiamento dimostrato non è per niente piaciuto alla ragazza. Da Barbara d’Urso, poi, Alessia ha confessato di essere arrivata ad una consapevolezza nell’ultimo periodo. Lei ha sbagliato nei confronti di Matteo ma gli errori commessi, come ha spiegato, con un po’ di buona volontà si sarebbero potuti superare insieme. Questo, secondo lei, non è però successo per un preciso motivo: “Io ho pensato e ripensato, secondo me Matteo non era pronto ad una storia così dopo la sua precedente”.

Pomeriggio Cinque, l’appello di Alessia Prete: “Non chiudermi le porte in faccia”

Qualche giorno fa Alessia Prete, ospite a Pomeriggio Cinque, ha detto: “Matteo io lo amo, lui lo sa, sennò non sarei andata da lui una settimana fa, però lui non deve chiudermi le porte in faccia. Io sono andata da lui, adesso per questa nuova discussione stupida potrebbe venirmi incontro”