Alessia Prete, l’appello a Matteo Gentili: “Non chiudermi le porte in faccia”

Alessia Prete a Pomeriggio 5 parla della crisi con Matteo Gentili

Sembra continuare la crisi tra Alessia Prete e Matteo Gentili. Gli ex gieffini avevano creato un vero e proprio caso sui social dopo la cancellazione da parte del calciatore di tutte le foto che lo ritraevano su Instagram con la fidanzata. In molti avevano ipotizzato che la colpa di questo allontanamento fosse proprio Alessia, e tutto dovuto ad un tradimento. Niente di più falso! A smentire ufficialmente questi rumors è stata Alessia, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La ragazza ha spiegato che si sentiva nervosa a causa dello studio e degli ultimi esami prima della laurea. Per questo aveva discusso con Matteo e da lì si è creata la crisi che da giorni e giorni riempie siti di gossip e pagine web. “Mi assumo tutte le responsabilità. E’ stato un periodo un po’ particolare“, ha commentato Alessia, per poi continuare: “Abbiamo avuto delle discussioni, ordinarie in una coppia, nulla di che. Sono arrivata al punto in cui avevo bisogno di quell’affetto in più, quella parolina in più, e ho accusato un po’ Matteo che non avesse abbastanza affetto per me. Allora lui mi ha dato questo segnale, ha cancellato tutte le foto, perché l’ho fatto molto arrabbiare“.

Alessia e Matteo: in che rapporti sono adesso?

Dopo le discussioni e i litigi, tra Alessia e Matteo come stanno le cose? A rispondere alle domande della D’Urso, che ha voluto fare da Cupido per la coppia, nata tra le mura della casa del Grande Fratello 15, condotto proprio da lei, è stata Alessia: “La situazione tra di noi attualmente è che ci siamo rivisti, abbiamo avuto modo di parlare, abbiamo chiarito tante cose. Noi ci vogliamo veramente bene, quel bene che va oltre tutto, però certe discussioni vanno affrontate. Lui è sparito, non ha voluto affrontarle con me. Sono scesa a Viareggio per parlarne direttamente con lui e poi abbiamo chiarito e ci siamo dati del tempo. Io sono innamorata. Lui non lo so, dice che spera che le cose si risolvono. Il problema vero è la distanza. Poco fa abbiamo avuto un’altra discussione, in cui lui mi ha scritto un messaggio, in cui mi ha detto: “Alessia penso che le cose non si possano sistemare”.

Alessia Prete e l’appello a Matteo Gentili a Pomeriggio 5

Alessia ha voluto anche lanciare un appello alle telecamere di Pomeriggio 5. Destinatario del messaggio? Matteo Gentili. “Io lo amo, lui lo sa, sennò non sarei andata da lui una settimana fa, però lui non deve chiudermi le porte in faccia. Io sono andata da lui, adesso per questa nuova discussione stupida potrebbe venirmi incontro“. Cosa farà allora adesso Matteo? Accoglierà l’appello della sua ragazza o pensa davvero che le cose tra di loro non si possano risanare?