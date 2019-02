Matteo Gentili, torna a parlare Alessia Prete: “Ora tocca dire la mia”

Matteo Gentili, torna a parlare Alessia Prete dopo le dichiarazioni di Deianira: “Ora tocca dire la mia”

Non tende a placarsi la polemica che ha coinvolto Alessia Prete, Matteo Gentili e Deianira Marzano. Tutto è iniziato nella giornata di ieri, quando la Marzano ha detto via Instagram che la crisi della coppia, secondo lei, è una questione di corna o di un altro fatto piuttosto scomodo. Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate. Prima è intervenuta la sorella di Alessia (“Rispondo io perché mia sorella non si abbassa ai tuoi livelli”), poi è stata la volta del calciatore che ha ironicamente replicato a Deianira, facendo sapere che non sapeva manco chi fosse prima che divampasse la polemica. L’unica a non pronunciarsi inizialmente è stata la Prete, che ha rotto il silenzio sulla questione nella giornata odierna.

“Stanno montando delle cose che non stanno né in cielo né in terra”. Le parole di Alessia

“Adesso tocca dire la mia e lo faccio con tanto di sorriso perché mi viene da ridere”, spiega Alessia pubblicando una serie di Instagram Stories. “Stanno montando delle cose che non stanno né in cielo né in terra – prosegue -. Non so come si usi in casa vostra ma in casa mia mancanze di rispetto come (mimando il gesto delle corna, ndr) non esistono”. Alessia, come già in precedenza aveva fatto Matteo Gentili, dunque, smentisce categoricamente le voci su presunti tradimenti. “E per di più non esistono mancanze di rispetto come quelle fatte dalle persone che si permettono di offendere, denigrare e mettere in circolazione notizie che non hanno fondamento, né prove”, chiosa l’ex gieffina.

Matteo Gentili su Deianira: ” Voglio proprio sentire cosa avrai da dire su di me e su di Ale”

“Non mi è stato insegnato ciò e mi dispiace per quelle persone che vivono la loro vita intera di luce riflessa”, ha concluso Alessia. Anche Matteo Gentili, dopo essere intervenuto su Deianira nel pomeriggio di ieri, è tornato nuovamente a parlare. Lo ha fatto nella serata scorsa, sempre affidandosi all’ironia e al sarcasmo. “La differenza tra me e te (Deianira, ndr) è che tu vai lì ti siedi e parli. Anzi sparli di persone e avvenimenti che non conosci. Quando andrai ti prometto che ti guarderò e voglio proprio sentire cosa avrai da dire su di me e su di Ale, perché sembra che tu ne sappia proprio tanto”, ha affermato il calciatore in un paio di Stories, riferendosi alle ospitate televisive della Marzano.