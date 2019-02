Matteo Gentili e la sorella di Alessia Prete: duro scontro con Deianira

Matteo Gentili e la sorella di Alessia Prete: la polemica rovente con Deianira Marzano

Polemica accesa tra Matteo Gentili, la sorella di Alessia Prete e Deianira Marzano. La miccia è stata accesa da quest’ultima che su Instagram ha realizzato una serie di Stories in cui ha parlato della crisi che stanno vivendo il calciatore e l’ex gieffina. “Mi fanno saltare i nervi quelle coppie come Gentili e la Prete. Quando si sono fidanzati stavano ovunque, in tutti gli hashtag. Li vedevamo ovunque, si baciavano ovunque, poi è successo qualcosa”. Queste le parole di Deianira che poi ha aggiunto: “I fan non devono sapere né domandare altrimenti sono scostumati? Secondo me, visto che lui ha cancellato tutte le foto con lei, qua sotto ci sta roba di corna che ha messo lei oppure deve aver fatto qualcosa che a lui non è andata proprio bene”. Alle dichiarazioni è giunta la replica dura di Gentili e della sorella di Alessia.

Matteo Gentili: “Deianira la terribile, nessun nomen omen più azzeccato”

“Buon pomeriggio Deianira, ti rispondo io perché so che mia sorella non si abbasserà mai ai tuoi livelli”, esordisce la sorella di Alessia, pubblicando delle Stories dal profilo della Prete. “Lo faccio io perché non sono nessuno e non mi costa niente abbassarmi ai tuoi livelli. Devi ringraziare che ci siano persone come Matteo e Alessia perché tu, continuando a insinuare cattiverie infondate sugli altri, ti sei assicurata un’altra seduta dal chirurgo”. A stretto giro si è pronunciato anche Matteo Gentili. Anche lui si è affidato alle Stories di Instagram per replicare alla Marzano. Questo il suo messaggio integrale:

Matteo Gentili, la verità sulla crisi con Alessia: nessun tradimento, altri problemi di coppia

Dopo il botta e risposta, Deianira si è fatta viva un’ultima volta: “Io ho semplicemente riportato ciò che una parte dell’opinione pubblica diceva”. È bene sottolineare che già nei giorni scorsi Matteo Gentili ha fatto chiarezza sul periodo delicato che sta vivendo con Alessia e che a più riprese ha affermato che la crisi non è assolutamente scaturita da tradimenti da parte della fidanzata, bensì da piccole questioni quotidiane ‘trascurate’ e dalla distanza. Una scelta molto saggia che ha messo al riparo la Prete da voci scomode. Evidentemente, però, Deianira non accetta tale versione. Pazienza.