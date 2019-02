Matteo Gentili e Alessia Prete, parla lui: svelati i motivi della crisi

Matteo Gentili e Alessia Prete, parla il calciatore: svelati i motivi della crisi. “Cancellando le foto ho voluto dare un segnale, ecco da dove nascono i nostri problemi”

Continua la burrasca sentimentale tra Alessia Prete e Matteo Gentili. I due ex concorrenti del Grande Fratello stanno attraversando un periodo molto delicato, come loro stessi hanno confermato nei giorni scorsi. La notizia ha iniziato a diffondersi una settimana fa, quando dal profilo Instagram del calciatore sono sparite tutte le foto della fidanzata che a sua volta, interpellata dai fan, ha invitato i curiosi a domandare a Matteo il motivo degli attriti. “Chiedete a lui“, ha scritto la Alessia. Poi è giunto l’intervento social di Gentili che ha stoppato sul nascere le voci di presunti tradimenti che andavano diffondendosi. A distanza di poche ore anche la Prete ha reso noti altri dettagli della vicenda, parlando di “situazione delicata”. I due si sono poi visti nel weekend e oggi l’atleta ha spiegato qual è l’origine dei problemi con la compagna.

“Volevo dare un segnale ad Alessia che purtroppo non è arrivato”

“Questo weekend ci siamo visti e siamo stati insieme“, esordisce Matteo apparendo sulle Instagram Stories. “Volevo dare un segnale ad Ale che purtroppo non è arrivato“, confida, in riferimento alla decisione di cancellare le foto in compagnia della fidanzata dal suo profilo Instagram. “Ma con il mio gesto – prosegue – ho scatenato un polverone inutile e questo mi dispiace”. Spazio dunque al perché si è giunti a una crisi tanto profonda: “I nostri problemi nascono dalla distanza […] Non siamo stati bravi a risolvere quei piccoli problemi che giorno dopo giorno sono poi diventati grandi”. Dopo il fine settimana trascorso insieme la Prete si è di nuovo allontanata da Matteo per impegni personali. “Ci siamo presi del tempo e ora vediamo come va a distanza, sperando che tutto si possa sistemare. “, conclude il calciatore, lasciando la porta aperta per ricucire lo strappo

Le parole di Alessia Prete: “La situazione è veramente delicata e vi chiediamo del tempo”

“Rompo il silenzio per le persone che ci hanno sempre seguiti, che continuamente ci dimostrano affetto e per sedare cattiverie gratuite”, scriveva un paio di giorni fa Alessia. “Non sempre alla base delle discussioni vi è mancanza di rispetto, come molti hanno ritenuto, ma semplicemente incomprensioni che a distanza sono diventate abissi”. La Prete quindi aggiungeva: “Per questo motivo sono venuta a Viareggio, ho incontrato Matteo e abbiamo parlato della nostra situazione. Abbiamo evitato di lasciare dichiarazioni perché prima ci si doveva vedere di persona. La situazione è veramente delicata e vi chiediamo del tempo. In qualsiasi caso appena avremo le idee chiare sarete informati su tutto!”.