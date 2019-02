Alessia Prete: “La situazione con Matteo è complicata”

Alessia prete rompe il silenzio sulla crisi con Matteo Gentili

Una delle coppie più amate e seguite del Grande Fratello Vip sta per concludere, probabilmente, la forte relazione che li tiene uniti. I due ragazzi sono Matteo Gentili e Alessia Prete. Cosa sta succedendo agli ormai ex concorrenti della Casa più spiata d’Italia? Ormai da qualche tempo, i fan hanno notato questo frequente distacco l’uno dall’altra. Dovuto a cosa? Pare che ci siano dei problemi che né Alessia né Matteo vogliono tirar fuori del tutto. In queste ultime ore ci ha pensato la donna a provar a fare chiarezza su quanto sta accadendo nella sua vita sentimentale. La Prete ha, infatti, scritto in una storia su Instagram, un lungo messaggio in cui dà delle vaghe spiegazioni in merito alla crisi con il suo fidanzato Matteo Gentili, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip.

Alessia Prete prova a dare delle spiegazioni sulla crisi con Matteo

Nella stories, Alessia scrive: “Rompo il silenzio per le persone che ci hanno sempre seguiti, che continuamente ci dimostrano affetto e per sedare cattiverie gratuite. Non sempre alla base delle discussioni vi è mancanza di rispetto, come molti hanno ritenuto, ma semplicemente incomprensioni che a distanza sono diventate abissi”. Poi ancora continua la ragazza: “Per questo motivo sono venuta a Viareggio, ho incontrato Matteo e abbiamo parlato della nostra situazione. Abbiamo evitato di lasciare dichiarazioni perché prima ci si doveva vedere di persona. La situazione è veramente delicata e vi chiediamo del tempo. In qualsiasi caso appena avremo le idee chiare sarete informati su tutto!”.

Alessia e Matteo riprenderanno il loro rapporto di coppia?

Come andrà a finire il rapporto tra Alessia Prete e Matteo Gentili? Attendiamo prossimi sviluppi sulla vicenda che tanto appassiona il mondo del gossip di questo ultimo periodo. Riprenderanno il loro amore?