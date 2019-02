Matteo Gentili, silenzio rotto su Alessia Prete: foto rimosse, motivo

Matteo Gentili rompe il silenzio su Alessia Prete: il motivo del perché ha rimosso le foto con la fidanzata

Negli scorsi giorni, Matteo Gentili ha inaspettatamente rimosso dai suoi profili social le foto in compagnia della fidanzata Alessia Prete. Il gesto ha subito allarmato i fan, visto che la coppia pareva ben salda e affiatata. Sulla vicenda è intervenuta ieri la Prete, rispondendo a un follower Instagram che le ha fatto notare dell’eliminazione degli scatti da parte del fidanzato. Inoltre, l’utente si è spinto a teorizzare che dietro a un atteggiamento simile del calciatore ci sarebbero dei comportamenti libertini da parte di Alessia. “Tutte le spiegazioni chiedetele al diretto interessato! Non sempre le cose sono della cattiveria in cui le vedete voi!”, la risposta dell’ex gieffina, che non ha gradito le accuse del fan. Sulla questione oggi è intervenuto direttamente Gentili, facendo chiarezza e difendendo la la compagna a muso duro.

Alessia Prete, Matteo Gentili non ci sta e difende la compagna: “Nessun tradimento o cose del genere”

“Come sempre si sta esagerando”, ha esordito Matteo Gentili, pubblicando un messaggio tra le sue Instagram Stories. “Ho letto commenti vomitevoli sul conto di Alessia. Ho cancellato le foto in seguito a una discussione avuta con lei l’altra sera. Nessuno ha mai parlato di atteggiamenti ‘libertini’, tradimenti o cose del genere. Se non si conoscono i fatti si dovrebbe almeno avere la decenza di restare con la bocca chiusa”. La precisazione del calciatore sulla vicenda giunge puntuale e netta. E soprattutto, in maniera molto saggia, serve a mettere al riparo la compagna da alcune malelingue che si stavano diffondendo.

La coppia nata al Grande Fratello 15: la discussione, momento di appannamento

Insomma, litigare e avere discussioni in un rapporto è normale e sacrosanto, ma non per questo bisogna pensare a tradimenti o altri comportamenti non corretti: questo in sintesi il ragionevole pensiero di Gentili. La speranza è ora che la coppia possa superare il momento di appannamento e tornare presto a viversi in armonia.