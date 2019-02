Alessia Prete e Matteo Gentili, scoppia la crisi: “Chiedete a lui”

Alessia Prete e Matteo Gentili, scoppia la crisi. Lei rompe il silenzio: “Chiedete a lui”. La situazione inaspettata tra i due ex concorrenti del Grande Fratello 15

La crisi colpisce una tra le coppie ‘reality’ che più sembrava affiatata e salda. Infatti, la notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e narra che Matteo Gentili e Alessia Prete stanno affrontando un periodo molto delicato, per non dire burrascoso. Sono i diretti interessati a far presagire ciò, comunicando dai loro rispettivi profili social. A far scattare l’allarme una Stories Instagram pubblicata ieri sera del calciatore di Viareggio. L’atleta “che avrebbe dovuto fare una diretta sul portale Twitch, probabilmente anche con qualche intervento con la fidanzata, all’ultimo ha annunciato che era saltata“, scrive il blog Isa e Chia, ricostruendo la vicenda. Poi sono arrivate le parole inequivocabili della Prete…

Alessia Prete rompe il silenzio e chiama in causa Matteo Gentili

Prima delle parole di Alessia è giunto un secondo campanello d’allarme, ben più rumoroso del primo: dal profilo Instagram di Matteo sono sparite tutte le foto in compagnia della fidanzata. A quel punto molti fan hanno chiesto notizie su che cosa stesse accadendo direttamente alla coppia. A rompere il silenzio è stata la Prete, rispondendo a un follower che le ha fatto notare che il fidanzato aveva rimosso gli scatti in cui lei compariva. “Tutte le spiegazioni chiedetele al diretto interessato! Non sempre le cose sono della cattiveria in cui le vedete voi!”, la risposta di Alessia. Nel commento, il fan ha inoltre sostenuto che all’origine della crisi ci sarebbe una vita troppo libertina della ragazza.

I due ex gieffini ai ferri corti? Il gesto del calciatore lascia poco spazio ai dubbi

Certo è che il rapporto pare molto incrinato. Matteo, oltre ad aver fatto saltare la suddetta diretta, non si è ancora pronunciato. Alessia lo ha fatto in maniera sbrigativa, pur tuttavia non smentendo la crisi in atto. D’altra parte il gesto di Gentili di rimuovere tutti gli scatti social in compagnia della fidanzata è un segnale molto forte. Si attendono ulteriori sviluppi della vicenda e le dichiarazioni dei diretti interessati.