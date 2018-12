Matteo Gentili e Alessia Prete, 7 mesi insieme: stoccata alle malelingue

Matteo Gentili e Alessia Prete festeggiano il loro amore dopo il Grande Fratello

Super innamorati e più felici che mai, Alessia Prete e Matteo Gentili si vivono al massimo il loro amore. I due, come tutti ben ricorderanno, si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello. Nell’ultima edizione condotta da Bardara D’Urso, i due ragazzi hanno avuto modo di frequentarsi nella Casa più spiata d’Italia e, infatti, il loro sentimento è pian piano cresciuto sotto le telecamere e sotto lo sguardo vigile di ogni telespettatore appassionato. Nonostante Matteo stesse vivendo una situazione non proprio facile a causa della sua rottura con la sua ex Paola Di Benedetto, Alessia ci ha provato. E, oggi, come quotidianamente accade, li vediamo più uniti che mai sui loro rispettivi profili social.

Contro ogni pronostico Matteo Gentili e Alessia Prete raggiungono un importante traguardo

La loro storia d’amore, inizialmente, era quotata ben poco da tutto il mondo della tv e del web. Con il passare del tempo, invece, Alessia e Matteo hanno seguito i loro sentimenti e, oggigiorno, raggiungono un importante traguardo. Proprio qualche ora fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una dolce foto su Instagram. In questa, i due si scambiano un appassionato bacio e, nella consueta didascalia Alessia scrive: “Noi siamo ancora qua. + 7 e oltre!”. Il tutto accompagnato da vari cuoricini. Questo va direttamente a zittire anche tutte le malelingue createsi sulla coppia.

La risposta di Matteo Gentili al post della sua fidanzata

A sua volta, anche il bel Matteo dagli occhi azzurri, ha voluto ricordare e condividere questo giorno speciale con tutti i suoi follower. Nelle stories, infatti, ha postato lo stesso post della sua fidanzata e ha aggiunto: “7 mesi di grande amore. 7 mesi di magia. Parlano i ricordi, un film che non smetterei mai di guardare ed emozionarmi“. Non ci resta che augurare alla felice coppia altri mille di questi giorni.