Matteo Gentili compie 29 anni: la dedica d’amore di Alessia

Grande Fratello: Alessia augura buon compleanno al suo Matteo

In occasione del primo compleanno insieme, Alessia Prete dedica un lungo messaggio al suo fidanzato Matteo Gentili. I due, dopo essersi conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello, durante l’ultima edizione del programma, vivono felicemente la loro storia d’amore. Contro ogni pronostico, Alessia e Matteo hanno continuato a viversi la loro conoscenza lontani da occhi indiscreti. A causa della rottura con la bellissima Paola Di Benedetto, Matteo risultava essere non proprio convinto della relazione con Alessia e, invece a distanza di mesi, molte persone, lui in primis, sono state costrette a ricredersi. I ragazzi, infatti, appaiono contenti di come stia procedendo il tutto.

Buon compleanno Matteo

Oggi, la bella Alessia Prete ha postato, su Instagram, un lungo messaggio di auguri per il suo buon Matteo. Messaggio che ha spiazzato tutti i fan della coppia. “Buon compleanno Meravigliosa Amore Mio. ‘Amore mio’…non sai che effetto mi faccia ancora questa parola” e poi ancora continua: “Ero apatica, schiva nei confronti dell’amore. Non ci credevo affatto. Desideravo un uomo serio, educato, rispettoso, protettivo, pensavo di voler troppo. E poi..poi quanto è strana la vita! Chi mi doveva dire di partecipare ad un programma televisivo e trovare quella persona.” Un compleanno che Matteo ricorderà per sempre. Per le parole della sua amata Alessia e per tutta la notorietà della quale vanta da qualche mese a questa parte.

Parole forti, quelle di Alessia per Matteo

“Con te ho trovato serenità, passione, ma soprattutto testa e cuore. Oggi è il tuo compleanno ma il regalo lo hai fatto tu a me. Mi hai regalato la gioia di vivere. Mi fai sentire una persona migliore. AUGURI AMORE MIO.” Davanti a tale dolcezza e romanticismo, il festeggiato non ha potuto far altro che rispondere in maniera altrettanto dolce: “Sei speciale. Ti amo piccoletta.” Il tutto accompagnato da cuoricini vari in segno del loro amore.