Matteo Gentili a Pomeriggio 5 smentisce Alessia: nuove accuse alla Prete

Alessia Prete e Matteo Gentili non tornano insieme: lui smentisce lei a Pomeriggio 5

Dopo Alessia Prete, Barbara d’Urso ha invitato in studio a Pomeriggio 5 anche Matteo Gentili. Il calciatore ha replicato a ciò che ha sentito dire dalla sua ormai ex fidanzata la scorsa settimana. Il giovane ha praticamente smentito gran parte della versione raccontata dalla bellissima ragazza. Lui non nega di amarla ancora molto ma, allo stesso tempo, rivela alla conduttrice che si è arrivato ad un punto dove solo il sentimento non basta più. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato che solo alcune delle cose riportate dalla Prete sono vere. Il giovane ha anche parlato di una vacanza che lei avrebbe dovuto fare insieme alla sorella proprio in un momento di crisi così difficile come questo.

Matteo Gentili ancora innamorato, ma non torna insieme ad Alessia: confessione a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso ha cercato di capire il motivo per cui i due si sono lasciati. Se Alessia da quasi tutte le colpe a Matteo, lui nega e dice che gran parte delle colpe le ha lei. In ogni caso, le loro rispettive versioni non sembrano assolutamente coincidere. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha perciò voluto vederci chiaro e ha chiesto a Gentili se sia il caso di continuare o meno ad insistere per provare a farli tornare insieme. La d’Urso ha infatti dichiarato che sarebbe inutile parlare ancora di un loro possibile ritorno di fiamma se già lui stesso è fermamente convinto di non volerci riprovare.

Pomeriggio 5, Matteo Gentili e Alessia Prete: i due torneranno insieme?

E mentre si cerca di capire se Matteo e Alessia decideranno di tornare insieme, Karina Cascella commenta a Pomeriggio 5 al loro situazione. Secondo l’opinionista, è molto strano che la Prete voglia andare in vacanza con sua sorella proprio ora che è in crisi con la persona che dichiara di amare e per cui piange anche davanti le telecamere.