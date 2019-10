Matrimonio Mainardi: svelato il messaggio dell’assente Benedetta Mazza

Matrimonio Mainardi: Andrea svela il messaggio dell’assente Benedetta Mazza. E Francesco Monte?

Pochi giorni fa, più precisamente sabato 12 ottobre, Andrea Mainardi e Anna Tripoli sono convolati a nozze. Vista la popolarità del cuoco, c’è stata anche una parata di vip. Una su tutti Antonella Clerici. Spazio anche agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 3, programma a cui ha partecipato lo stesso Mainardi come concorrente. Presenti Stefano Sala, Martina Hamdy, Giulia Salemi, Fabio Basile e Le Donatella. Gli assenti illustri della Casa più spiata d’Italia sono stati invece Francesco Monte, Walter Nudo e Benedetta Mazza. E proprio su Monte e la Mazza, il web ha rumoreggiato non poco.

Benedetta Mazza scrive ad Andrea Mainardi

Perché la parmense e il tarantino non sono stati presenti al matrimonio? Che sia successo qualcosa tra loro e Mainardi? Le congetture si sono sprecate in rete. Sia Monte sia Benedetta in questi giorni sono stati raggiunti da diversi attacchi su Instagram da parte di alcuni sfaccendati utenti che hanno sibilato addirittura che la loro assenza avrebbe nascosto ruggini (naturalmente tutte riflessioni senza uno straccio di prova). La verità è invece un’altra: la Mazza, per impegni personali, non ha potuto essere presente al matrimonio ma con Mainardi la stima è intatta come riprova il messaggio che lei ha inviato a lui per il grande giorno. Un messaggio che Andrea ha reso pubblico poche ore fa tra le sue Stories:

Francesco Monte e l’assenza alle nozze del cuoco

Discorso diverso per Monte. Finora non si sanno ancora i motivi che hanno spinto il pugliese a non essere presente alla festa. Che fosse invitato è quasi sicuro, anche perché via social lui e Mainardi, poche settimane fa, scherzavano, non vedendo l’ora che giungesse il 12 ottobre. Probabile che i molti impegni dell’ex tronista lo abbiano tenuto lontano dalla cerimonia. Chissà, magari Mainardi, a breve, ci svelerà anche il motivo della sua assenza.