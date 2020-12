Matrimonio a prima vista, nuova stagione già a gennaio (non su Real Time)

Matrimonio a prima vista Italia sta per tornare con una nuova stagione. Si è conclusa da poco la quinta edizione che ha avuto un successo non indifferente e soprattutto con delle coppie ancora protagoniste del gossip. Il pubblico ha dimostrato ancora una volta di essere affezionato a questo format, visto che seguono le avventure anche dopo il programma. E forse proprio per questo la produzione ha deciso di non aspettare un anno fino alla prossima stagione, ma di andare in onda molto prima. La nuova stagione di Matrimonio a prima vista andrà in onda a gennaio 2021.

Non ci sono ancora molte anticipazioni in merito, né bisogna aspettarsele sulle coppie. I protagonisti rimangono top secret, ma su Davide Maggio si legge che già a gennaio sarà possibile seguire le avventure dei nuovi protagonisti. Neanche il tempo di salutare le tre coppie della quinta edizione, tutte e tre naufragate e con divorzi, che sarà già il momento di conoscere nuovi volti. Ma prima di accendere l’entusiasmo è il caso di precisare che non sarà disponibile per tutti.

La nuova stagione di Matrimonio a prima vista infatti non andrà in onda su Real Time. Sarà invece disponibile sulla nuova piattaforma streaming del gruppo, ovvero Discovery+, che a breve sostituirà Dplay. Solo gli abbonati al servizio quindi avranno modo di vedere le nuove puntate e non si sa se e quando andranno in onda poi su Real Time. Discovery+ sarà disponibile a partire dal prossimo 4 gennaio 2021 e Matrimonio a prima vista rientra di sicuro tra i contenuti con cui è stato deciso di lanciare la piattaforma.

Già nelle ultime due edizioni infatti i nuovi episodi erano disponibili su Dplay Plus al termine della puntata in onda. Su Real Time invece sono andate in onda la settimana successiva, con il solito appuntamento settimanale insomma. Evidentemente l’esperimento di anticipare, seppure su una piattaforma a pagamento, ha funzionato e questo ha spinto la produzione a optare per Matrimonio a prima vista su Discovery+.

Gli esperti quindi hanno subito trovato nuovi protagonisti e fatto tre nuovi abbinamenti per l’esperimento sociale più amato del momento. Ritroveremo anche Marco e Nicole? Il protagonista della quarta edizione e la protagonista della quinta edizione si sono infatti conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi da pochi mesi. Si era pensato in un primo momento che potessero essere protagonisti di uno spin-off, ma pare che invece Matrimonio a prima vista tornerà con una vera e propria nuova stagione.