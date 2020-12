Matrimonio a prima vista, Marco: “Nicole mi ha cercato”, il primo incontro

La nuova coppia, che ha unito due stagioni del programma, è uscita allo scoperto in queste ore. Adesso è l’ex marito di Ambra Radicioni a raccontare come è nata la storia d’amore con l’ex moglie di Andrea Ghiselli

Marco Rompietti e Nicole Soria sono la coppia più chiacchierata delle ultime ore, anche se non tutti forse conoscono i loro nomi ma molti sì. Matrimonio a prima vista, il programma che li ha resi noti, è sempre più amato e seguito per cui c’è tanta gente appassionata ai protagonisti delle varie stagioni. Ancor di più a quelli delle ultime stagioni, in onda su Real Time dopo anni su Sky. Marco e Nicole hanno preso parte a due edizioni diverse, ma si sono conosciuti al termine delle registrazioni della quinta stagione, quella in cui Nicole ha sposato Andrea Ghiselli.

La coppia è uscita allo scoperto da pochi giorni per cui sono tante le curiosità dei fan. Isa e Chia ha intervistato Marco, partecipante della quarta stagione, per scoprire come è nata la sua storia con Nicole. Lui ha raccontato:

“Lei mi ha cercato per vie traverse a settembre. […] Tra messaggi e video-chiamate, ci siamo sentiti con regolarità fino ad incontrarci a Verona, dove mi trovavo per lavoro. Abbiamo passato una serata insieme ed è scattata la scintilla”.

Si sono scambiati messaggi e ci sono state tante videochiamate prima di incontrarsi, appena possibile, a Verona. Tra loro è nato subito un rapporto introspettivo molto forte e intenso, ha raccontato. Nicole ha cercato Marco poco dopo la seconda firma che ha portato al divorzio dall’ormai ex marito Andrea Ghiselli. Quest’ultimo nel frattempo aveva iniziato una relazione con Sitara, poi giunta al termine. Marco ha inoltre raccontato che già durante la prima videochiamata è rimasto rapito dallo sguardo di Nicole. Anzi ne è rimasto stregato.

La cosa che più gli piace di lei è il modo in cui riesce a farlo sentire speciale, poi pensa che sia una ragazza dolce, intelligente e con un cuore grande e buono. E una giusta dose di sensualità. Con la pandemia riescono comunque a frequentarsi, e forse stanno registrando un programma insieme, e anzi grazie al fatto che non si può fare vita mondana riescono a trascorrere tanto tempo insieme. Adesso hanno intenzione di viversi giorno per giorno e scoprire come andrà, ma senza preoccuparsi più di tanto del futuro. Entrambi pensano che il destino debba fare il suo corso e che non c’è bisogno di forzare le cose.

Nel corso dell’intervista, Marco ha anche parlato di Andrea Ghiselli, l’ex marito di Nicole. Secondo lui il matrimonio non ha funzionato perché sono due mondi diversi e che non si sono incontrati. Ritiene che Nicole, come lui, abbia provato davvero a mettersi in gioco andando oltre i preconcetti.