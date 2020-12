Matrimonio a prima vista, Nicole è fidanzata con un ex volto: è Marco

A Matrimonio a prima vista è sbocciato un nuovo amore: Nicole Soria è fidanzata con Marco Rompietti! Il gossip è di queste ore ed è stato lanciato da TPI, ma già nei giorni scorsi si vociferava di un nuovo fidanzato di Nicole che proveniva proprio dal programma. Dopo la fine della quinta edizione ci sono stati colpi di scena uno dietro l’altro e questo non può che essere l’ennesimo inaspettato risvolto. Le carte iniziano a mescolarsi tra un’edizione e l’altra e questo ha portato i due volti a conoscersi, seppure abbiano partecipato a due edizioni diverse.

Marco e Nicole si sono fidanzati da poco e pare si siano conosciuti poco dopo la delusione della sposa, che ha visto naufragare il matrimonio con Andrea. E non solo, perché si è sentita tradita dall’amica Sitara, che si è fidanzata con Andrea. La storia inaspettata tra i due è già naufragata, quindi Andrea si è ritrovato di nuovo single. Lo stesso non si può dire di Nicole, che invece pare abbia ritrovato l’amore. La storia l’amore tra Marco e Nicole pare proceda a gonfie vele, infatti. Non è giunta ancora conferma da parte dei diretti interessati, ma neanche una smentita.

Marco Rompietti è di Terni, mentre Nicole vive a Milano e al momento si starebbero dividendo tra le due città. E sarebbero innamoratissimi! Se le cose dovessero funzionare però sappiamo già in quale città andrebbero a vivere, ovvero Milano. Nicole è stata chiara anche col suo ex marito Andrea dicendo di non avere intenzione di lasciare il suo lavoro e che può svolgerlo solo in una grande città. Quindi se tutto dovesse procedere per il meglio, Marco dovrebbe accettare di trasferirsi.

Se Nicole è fresca di partecipazione a Matrimonio a prima vista, dato che la sua edizione si è conclusa da poco, lo stesso non si può dire di Marco. Lui era nelle coppie della passata edizione, la quarta, in cui ha sposato Ambra Radicioni. Il loro rapporto è finito con un divorzio, ma sono rimasti buoni amici e continuano a vedersi. Anche Cecilia e Fulvio sono rimasti in ottimi rapporti con Marco e si frequentano spesso. Il giro si allargherà adesso con i volti della nuova stagione e sarà proprio Nicole a fare da tramite!