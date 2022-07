Francesca Musci e il piccolo Riccardo hanno avuto il via dall’ospedale di Desio per tornare a casa. L’ex protagonista di Matrimonio a Prima Vista ha dato alla luce il piccolo ‘Ricky’ il 26 giugno. Un parto tutt’altro che semplice: la donna ha infatti dovuto affrontare un cesareo d’urgenza. Al suo fianco c’è sempre stato il compagno Andrea Ghiselli, altra vecchia conoscenza del format televisivo che punta a scovare le anime gemelle. “Appena ho un attimo vi spiegherò altri dettagli”, ha raccontato Musci su Instagram, raggiante per il fatto che le è stato dato l’ok per poter lasciare la struttura sanitaria.

Prima di rincasare, Francesca ha voluto mandare un messaggio di accettazione, naturalmente sfruttando la sua proverbiale ironia. La neo mamma si è immortalata in intimo, mostrando il gonfiore del ventre. A differenza di molte altre figure che popolano il web, nessun motto che inneggi al ritorno in forma in tempi record. “Non sapevo di essere ancora incinta. Ora avete capito perché sono rimasta qui così tanto. Ero certa che sarebbe uscito altro. Ma nulla, ci dimettono”, ha scherzato Musci in riferimento al fatto che la sua pancia risulta ancora piuttosto pronunciata. “Comunque siamo donne, non siamo macchine. Ogni corpo ha i suoi tempi. Non fate paragoni e confronti, sono inutili”, ha consigliato Francesca.

L’ex volto di Matrimonio a Prima Vista ha inoltre spiegato che il piccolo Riccardo sta ricevendo dell’antibiotico, senza specificarne il motivo. Non chiaro nemmeno perché la donna abbia sostato qualche giorno in più del solito in ospedale. Francesca, in queste ore, è comunque apparsa sorridente sui social e piena di spiritosità. Insomma, non dovrebbe essere accaduto alcunché di preoccupante.

Matrimonio a Prima Vista, i percorsi di Francesca Musci e Andrea Ghiselli

Sia Francesca sia Andrea hanno partecipato a Matrimonio a Prima Vista. Lo hanno però fatto in edizioni differenti. La loro conoscenza non è infatti avvenuta in ambito televisivo. Musci è stata protagonista nello show di Discovery + e Real Time nel 2017. All’epoca convolò a nozze con Stefano Protaggi, con il quale avviò una relazione durata tre anni.

Ghiselli, invece, ha fatto la sua apparizione nel programma nel 2020. Si è sposato con Nicole Soria, ma il legame si è sfilacciato in fretta. Dopodiché ha allacciato una love story con Sitara Rapisarda, altra donna che ha partecipato a Matrimonio a prima vista. Anche in questo frangente le cose non hanno funzionato. A procedere a gonfie vele è invece la relazione con Francesca Musci: i due hanno capito rapidamente che i loro sentimenti non erano soltanto amichevoli. Oggi sono mamma e papà di Riccardo.