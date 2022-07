Fiocco azzurro per due protagonisti di Matrimonio a prima vista: nella notte di martedì 26 luglio 2022, precisamente alle 4.34, Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono diventati rispettivamente mamma e papà, accogliendo il loro primo figlio, Riccardo. A dare la dolce notizia, attraverso una Story Instagram, è stata la stessa Musci, che ha mostrato il braccialetto medico che ha certificato la nascita del suo frutto d’amore. La donna ha inoltre fatto sapere di essere stanca per il lungo travaglio affrontato, ma che appena si rimetterà in forze darà qualche dettaglio in più sull’esperienza che l’ha resa madre.

“Grazie a tutte, sono molto stanca e provata, tornerò da voi”, ha scritto Francesca nell’annunciare l’arrivo di Riccardo. Il tutto è stato impreziosito con dei cuoricini rossi. Pare che il parto sia stato piuttosto lungo. Già negli scorsi giorni, infatti, la Musci aveva fatto sapere ai propri ‘seguaci’ di essere in procinto di dare alla luce il bebè, ma il piccolo ha deciso di farsi attendere un po’ di più rispetto a quel che pensava la neo mamma. Ora è finalmente nato, per la gioia di Francesca e papà Ghiselli.

Matrimonio a prima vista, le storie di Andrea Ghiselli e Francesca Musci

Francesca e Andrea non si sono conosciuti a Matrimonio a prima vista. Entrambi vi hanno partecipato, ma in edizioni differenti. La Musci è stata protagonista del programma tv di Discovery + e Real Time nel 2017, sposando Stefano Protaggi, con il quale è rimasta unita per tre anni. Ghiselli, invece, è sbarcato nella trasmissione nel 2020, convolando a nozze con Nicole Soria. La relazione è durata poco: non è mai scattato il feeling, da qui la scelta dei due di dirsi addio e proseguire ognuno per la propria strada.

Ghiselli si è poi legato a Sitara Rapisarda, altro volto noto di Matrimonio a prima vista. Vi prese parte nel 2020, appunto nell’edizione in cui ci fu anche Andrea. Anche in questo caso, però, la love story non ha avuto un lieto fine. Così Andrea, dopo cotanto peregrinare sentimentale, ha incontrato la Musci: l’amicizia ha presto lasciato il posto a un qualcosa di più profondo. Un qualcosa che oggi è stato coronato dalla nascita del piccolo Riccardo.