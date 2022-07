Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono diventati genitori un giorno fa e oggi hanno presentato su Instagram il frutto del loro amore. Un amore che è nato in modo inaspettato e che ha subito appassionato i fan di Matrimonio a prima vista. Entrambi infatti sono stati protagonisti dello show, ma in due edizioni diverse. Il destino, o avere in comune questa cosa, li ha fatti incontrare ed è sbocciato l’amore. Magari se avessero presentato domanda di partecipazione nello stesso momento i tre esperti li avrebbero subito fatti diventare marito e moglie… Chissà!

Il destino comunque ha fatto il suo corso, i due si sono innamorati e hanno messo su famiglia insieme. Francesca Musci ha partorito ieri ma non ha rivelato granché del parto nelle prime ore perché non ne aveva le forze, a quanto pare. Stamattina ha fatto sapere che si stava riprendendo e che avrebbe raccontato presto il suo “fantastico parto”. L’ironia non le è mai mancata, stavolta le servirà per superare i dolori post parto e pare non siano giorni facili per lei, affatto.

Il figlio di Francesca e Andrea di Matrimonio a prima vista si chiama Riccardo, è uno scriccioletto che la coppia ha presentato sui social poche ore fa. Ripreso possesso del suo telefono, la Musci ha aggiornato chi la segue con affetto e ha spiegato come è nato il figlio. Lei avrebbe preferito il parto naturale, ma non è andata così:

“Sono ancora un po’ scombussolata. Siamo finiti in un cesareo di urgenza, come molti di voi hanno intuito dalle mie fantastiche calze. Non sono stati giorni semplici, cioè un giorno. Oggi ho iniziato a carburare un pochettino, ieri veramente non era giornata”

Ha promesso che avrebbe presentato il bimbo anche a chi la segue sui social, e ha mantenuto la promessa. Ha aspettato l’arrivo del compagno Andrea Ghiselli e anche che il bimbo stesso venisse portato in camera dalla mamma. Come ha spiegato lei stessa, infatti, in queste prime ore non lo ha tenuto sempre accanto: “Non è sempre in camera con me, perché sono molto provata e lui è in osservazione”.

I video con il piccolo alla fine sono arrivati, Francesca e Andrea hanno presentato il figlio Riccardo su Instagram. A giudicare dalle immagini, pare che il bimbo somigli molto al papà! I neo genitori sono molto felici ed emozionati, nei video lo osservano in silenzio e lo coccolano in attesa di poter cominciare questa nuova vita a tre a casa.