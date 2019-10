Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo: Luca e Cecilia si sono lasciati

Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo: Luca e Cecilia non stanno più insieme

Brutte notizie per i fan di Matrimonio a prima vista. A sei mesi dalla fine delle registrazioni è scoppiata la coppia più amata dell’ultima edizione: quella formata da Luca e Cecilia. Ebbene sì, i due hanno divorziato lontano dalla telecamere. A prendere la decisione – 36 ore dopo l’ultima puntata della trasmissione – è stato Luca, che in fondo non è mai apparso troppo convinto della scelta di continuare il matrimonio con Cecilia. I due, nonostante il fallimento del loro rapporto, hanno scelto però di restare amici e per questo sono apparsi qualche settimana fa insieme a Roma, in compagnia di altri protagonista dello show, come Ambra, Marco e Fulvio.

Luca ha lasciato Cecilia dopo Matrimonio a prima vista

Subito dopo la fine delle registrazioni di Matrimonio a prima vista, Luca ha capito di non poter riuscire ad andare avanti con la sua sposa. Il giovane non si sentiva del tutto a suo agio accanto a Cecilia e lontano dalle luci dei riflettori ha abbandonato Roma ed è tornato alla vita di tutti i giorni. Cecilia non ha nascosto la delusione per quanto accaduto ma ha capito i dubbi di Luca e ha scelto di perdonarlo. Oggi Luca e Cecilia sono amici e nulla più, certi entrambi di non essere anime gemelle.

Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo su Real Time

Lo speciale 6 mesi dopo di Matrimonio a prima vista è disponibile da martedì 29 ottobre sulla piattaforma streaming D Play Plus. In chiaro, su Real Time, verrà invece mandato in onda martedì 5 novembre.