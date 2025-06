Matrimoni Vip: da Antonella Clerici a Rebecca Staffelli, chi si sposa nel 2025

Il matrimonio in pompa magna di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha monopolizzato l’attenzione globale negli ultimi giorni, ma ora vogliamo parlare di coppie nostrane in procinto di fare il grande passo. Ecco i vip che hanno scelto il 2025 per convolare a nozze. Da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ad Antonella Clerici e Vittorio Garrone.

Partiamo però da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La coppia, insieme dal 2018, ha già un bimbo: il piccolo Cesare, nato a marzo 2023. La proposta di nozze alla figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è arrivata in cima ad una ruota panoramica di Londra. I due convoleranno a nozze nel 2025. Ancora top secret la data. Si giureranno presto amore eterno anche Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone. La conduttrice Rai e l’imprenditore stanno insieme dal 2016. Antonella però ha specificato che si tratterà di uno “scambio di promesse”, perché il matrimonio le porterebbe male. La Clerici ha infatti alle spalle due matrimoni naufragati, nonché una lunga relazione con Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle. La proposta le è arrivata durante un viaggio in Normandia.

Si diranno sì anche l’attore di Gomorra Salvatore Esposito e Paola Rossi. L’attore ha fatto la proposta alla fidanzata sulla pista di ghiaccio del Rockefeller Center di New York nel dicembre del 2023 e adesso si attende una cerimonia da sogno. Sarà a Napoli?

Matrimoni Vip 2025: Antonella Elia, Selvaggia Lucarelli e Rebecca Staffelli

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno annunciato il loro matrimonio, che si terrà a San Silvestro il 31 dicembre 2025. Dove? A Cortina d’Ampezzo, una magnifica e romantica meta invernale. I due, tra qualche crisi superata, stanno insieme da cinque anni e adesso sono pronti a passare il resto della loro vita insieme. Così la showgirl convolerà a nozze a 62 anni.

Nel 2025 fiori d’arancio anche per Selvaggia Lucarelli, che sposerà il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. La coppia ha scelto la Puglia come meta per le proprie nozze. I due si sono conosciuti 9 anni fa. Lei aveva allora 41 anni e lui 25. A completare l’elenco dei vip che si diranno sì nel 2025 c’è anche Rebecca Staffelli, figlia d’arte e volto noto del Grande Fratello, dove è stata inviata social. Rebecca ha 26 anni e da tempo attende di sposare il suo compagno. Tutta colpa della Pandemia. La giovane figlia di Valerio Staffelli dirà sì ad Alessandro Basile, ex volto di Uomini e Donne. Galeotta fu, nel 2018, una cena con un amico: lì ha conosciuto Alessandro e da allora non si sono più lasciati.