Lucarelli si sposa, pessimi auguri di Alba Parietti: la reazione di Selvaggia

Uscita pessima e infelice di Alba Parietti a La Vita in Diretta. Nella puntata di venerdì 4 aprile, nel talk show di Rai Uno, si è parlato dell’annuncio di nozze di Selvaggia Lucarelli che, ospite di Hot Ones (il podcast condotto da Alessandro Cattelan), ha comunicato che il prossimo autunno o la prossima primavera sposerà il compagno Lorenzo Biagiarelli. La festa dovrebbe essere organizzata in Puglia. Nel commentare la vicenda, la conduttrice torinese ha fatto una battutaccia sulla pensione di reversibilità. La faccenda è andata di traverso al padrone di casa Alberto Matano che si è mostrato infastidito. La Lucarelli ha invece commentato l’esternazione della Parietti tramite una storia Instagram.

Selvaggia Lucarelli contro Parietti: “Povera donna”

“Auguri soprattutto a Lorenzo che prenderà, essendo più giovane, la pensione di reversibilità, che è una cosa molto interessante”. Così la Parietti, con chiaro riferimento alla differenza d’età tra la Lucarelli, 50 anni, e Biagiarelli, 34. Per chi non lo sapesse la pensione di reversibilità aspetta al coniuge rimasto vedovo/a. Un’uscita triste che non ha fatto ridere nessuno. E infatti Matano ha tagliato corto e con tono infastidito ha invitato l’ospite a smetterla di dire simili battute. “Dai Alba, è il momento di fare gli auguri”, ha chiosato il giornalista.

“In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e tutti gli ospiti de La Vita in Diretta avevano detto cose divertenti e gentili sull’annunciato matrimonio, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, essendo più giovane”. Così Selvaggia Lucarelli nel commentare quanto detto da Alba Parietti.

Matano, che ben conosce la collega in quanto entrambi fanno parte del cast fisso di Ballando con le Stelle, ha invece speso parole di apprezzamento per l’annuncio del matrimonio con Biagiarelli. In particolare, il conduttore ha rivelato che Selvaggia e Lorenzo li ha visti più volte assieme dietro le quinte di Ballando con le Stelle, trovandoli “felici, bellissimi e affiatati”.

I precedenti tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti

La stoccata della Parietti indirizzata alla Lucarelli non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Tra le due donne ci sono vecchie ruggini. Tutto ha avuto inizio quasi dieci anni fa, nel lontano 2017. All’epoca Alba era concorrente di Ballando con le Stelle. Selvaggia era seduta in giuria. Ci furono discussioni pesanti in cui volarono parole grosse. La faccende andò anche oltre il programma di Rai Uno. I toni si fecero molto accesi anche sui social.