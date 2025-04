Selvaggia Lucarelli all’altare con Lorenzo, l’annuncio: “Gliel’ho chiesto io!”

Lorenzo Bigiarelli ha detto ”Sì!”, avete capito bene: lo chef ha accettato la proposta di matrimonio di Selvaggia Lucarelli. Ad annunciare le nozze è stata proprio la giornalista ad Alessandro Cattelan, nel suo programma ”Hot Ones Italia” che andrà in onda domani Venerdì 4 Aprile su RaiPlay.

Nella versione italiana del popolare show americano, gli intervistati devono rispondere alle domande del conduttore mentre assaggiano cibi sempre più piccanti. Tra una lacrima al peperoncino e un’altra, i vip si sbottonano sempre e stavolta Cattelan è riuscito a scucire uno scoop alla giornalista. Selvaggia Lucarelli ha chiesto a Lorenzo Bigiarelli di sposarla e ha poi dato ogni dettaglio sulle future nozze: si svolgeranno molto probabilmente in Puglia nella primavera del 2026. Con la sua proverbiale ironia, Selvaggia ha detto che desidera un matrimonio più grande di quelli dei vip di Hollywood. Visto che la coppia ha acquistato una casa proprio in Puglia, le nozze e la festa si potrebbero svolgere proprio lì con un ricevimento a tema. Pizzica, taralli, Emma, Negramaro, Selvaggia vuole fare le cose in grande. Ma ci sono altri retroscena dietro la sua proposta alternativa a Bigiarelli.

Selvaggia Lucarelli: ”Ho chiesto a Lorenzo di sposarmi appena l’ho conosciuto”

Ormai siamo abituati alle sorprese di Selvaggia Lucarelli, anche per il suo matrimonio dovevamo aspettarci qualcosa di unico. La verità è che non è la prima volta che chiede a Lorenzo Bigiarelli di sposarla. Ad Alessandro Cattelan ha rivelato di avergli fatto la proposta pochi giorno dopo averlo conosciuto e di avergli anche chiesto di fare un figlio insieme. Lui aveva risposto di no, si conoscevano da poco tempo, ma ora passati 9 anni Selvaggia ci ha riprovato. E stavolta Bigiarelli ha detto sì! Inoltre, la Lucarelli ha fatto un commento sul proprio testamento: lei e lo chef erano in aereo e ha voluto mettere la carte in tavola, ha detto a Bigiarelli che se non l’avesse sposata, alla sua morte tutto sarebbe andato a Leon (figlio di Selvaggia ndr.). Così ora, dice, se muoio qualcosa resta pure a lui!

Dopo nove anni sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita. Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia. Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon.

Nella vita di Selvaggia Lucarelli ora c’è Lorenzo, incontrato nel 2016 ma prima di lui ha sposato Laerte Pappalardo, padre di suo figlio Leon nato nel 2005. I due si sposarono nel 2004 e poi decisero di separarsi nel 2007.