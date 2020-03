Matilde Gioli, l’attrice di Giulia Giordano nella fiction Doc-Nelle tue mani: quarantena in solitudine

Tra i tanti italiani che stanno vivendo questa quarantena da Coronavirus in perfetta solitudine c’è anche Matilde Gioli. L’attrice 30enne è rimasta bloccata a Roma, lontana dalla sua famiglia e dalla sua vita quotidiana che è a Milano. Tutta colpa del ruolo di Giulia Giordano in Doc-Nelle tue mani, la nuova fiction che la vede protagonista insieme a Luca Argentero. La troupe era alle prese con le ultime riprese della serie tv quando l’emergenza sanitaria ha fermato l’Italia intera, set cinematografici e televisivi compresi. La Gioli, quindi, è rimasta nella Capitale e non ha fatto più rientro in Lombardia, come spiegato in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Coronavirus e attori: come sta vivendo Matilde Gioli questo momento difficile

“Mancavano pochi giorni alla fine delle riprese quando sono state interrotte. La produzione ci ha chiesto di restare a Roma per qualche settimana per vedere se più avanti riusciremo a completare le ultime scene. E comunque io non mi muovo, non corro a casa”, ha spiegato Matilde Gioli. “Tutti quelli della mia famiglia sono a Milano, anche loro a casa, e mi fa piacere che siano tutti insieme, la mamma, i fratelli, i gatti… Anche io avrei voluto tornare a casa. Ma non mi sono mossa. Bisogna rispettare le regole”, ha aggiunto. A Leggi ha invece confidato: “Leggo, guardo documentari e mi riposo perché prima ero sul set dalla mattina alla sera. Soffro un pò la solitudine ma fortunatamente esistono le videochiamate”.

Doc-Nelle tue mani diviso in due parti per colpa dell’emergenza Coronavirus

In onda dal 26 marzo su Rai Uno, per il momento andranno in onda solo quattro puntate di Doc-Nelle tue mani, tratto dalla vera storia del medico Pierdante Piccioni. Le riprese erano ancora in corso quando l’emergenza sanitaria del Coronavirus ha bloccato il set. Dunque, come spiegato da Luca Argentero a Domenica In, tra marzo e aprile andranno in onda le prime quattro puntate della serie. Le restanti quattro verranno trasmesse in autunno, sempre che si riesca a tornare a girare in estate. “In autunno ci sarà il grande finale”, ha assicurato l’attore, contento di tornare in tv con un ruolo così intenso.

Doc-Nelle tue mani, Giulia Giordano: chi è l’attrice Matilde Gioli

Matilde Gioli è un’attrice classe 1989. Ha debuttato nel mondo del cinema nel 2014, dopo aver superato per caso un provino con Paolo Virzì per il film Il capitale umano. Da lì non si è più fermata e si è divisa tra cinema e tv, non disdegnando il mondo della moda. È laureata in Filosofia e in passato è stata legata al collega Francesco Scianna, star di Baaria.