Doc-nelle tue mani: numero puntate, cast attori, location, repliche

Doc – Nelle tue mani: la nuova serie tv con Luca Argentero

Sta per debuttare la nuova serie televisiva di Rai Uno. Da giovedì 26 marzo, per quattro puntate, andrà in onda Doc – Nelle tue mani. Il protagonista della storia vera raccontata nella fiction è Luca Argentero, che vestirà i panni del dottor Andrea Fanti. Primario di medicina interna dal carattere difficile e per nulla empatico, dopo un trauma cerebrale perderà la memoria degli ultimi dodici anni. Il protagonista col tempo si renderà conto di quello che è diventato, non riconoscendosi. Al suo fianco ci sarà Enrico Sandri (Giovanni Scifoni), neuropsichiatra infantile, nonché migliore amico del protagonista, che avrà un ruolo fondamentale per il lungo periodo di riabilitazione del protagonista.

Doc – Nelle tue mani: il cast completo

Oltre a Luca Argentero vedremo molti giovani attori che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Simona Tabasco, che nella serie interpreterà Elisa Russo, specializzanda dal carattere particolarmente duro, almeno in apparenza, a causa delle difficoltà che ha incontrato nella vita. Tra gli specializzandi anche Riccardo Bonvegna, Gabriel Kidane e Alba Patrizi, interpretati rispettivamente da Pierpaolo Spollon, Alberto Malachino e Silvia Mazzieri. Matilde Gioli vestirà i panni di Giulia Giordano, mentre Gianmarco Saurino, sarà Lorenzo Lazzarini. Nel cast anche Raffaele Esposito, che in Doc – Nelle tue mani sarà Marco Sardoni, nuovo primario subentrato a Fanti. Sara Lazzaro interpreterà Agnese Tiberi, ex moglie di Andrea Fanti e direttrice sanitaria dell’ospedale. A vestire i panni della figlia del protagonista, Beatrice, sarà Beatrice Grannò.

Doc – Nelle tue mani: location e dove guardare le repliche

Doc- Nelle tue mani è stata girata tra Roma, Milano e Formello. Gli interni dell’ospedale sono del Policlinico Universitario Campus Biomedico e dell’Università Campus Biomedico di Roma. Al momento, però, ci dovremo accontentare delle prime quattro puntate, delle otto previste. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha fermato le riprese e il cast non ha potuto proseguire il lavoro. Ci auguriamo che possano tornare presto sul set. Nel frattempo inizieremo a conoscere i protagonisti di Doc – Nelle tue mani il giovedì in prima serata. Chi vorrà potrà guardare le repliche in qualsiasi momento su Rai Play, non sappiamo ancora se le repliche verranno trasmesse anche su Rai Premium, come accade per altre serie televisive, ma vi terremo aggironati.