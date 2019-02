Matilde Brandi: “Mia madre è malata”. La Toffanin piange ripensando alla nonna

Matilde Brandi racconta la malattia della madre: Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo

A Verissimo Matilde Brandi ha parlato per la prima volta della malattia della madre. Giuseppina, 86 anni, è malata da un decennio di Alzheimer. Un dramma per la soubrette, che non è riuscita a non piangere nel salotto di Silvia Toffanin. “È una malattia devastante, una malattia maledetta. Non c’è una cura, solo dei farmaci palliativi”, ha dichiarato tra le lacrime la Brandi. “Io vorrei aiutarla di più ma non riesco. Ogni giorno vado da lei, le dico: “Dai mamma, forza”. Ma vedo che è stanca”, ha ammesso la ballerina. “Mia madre si rifiuta di mangiare, le medicine l’hanno annientata”, ha aggiunto la soubrette.

Matilde Brandi ricorda gli attacchi di panico di qualche anno fa

Alla malattia della madre sono legati, seppur indirettamente, gli attacchi di panico di Matilde Brandi. Un problema che l’ex concorrente di Tale e Quale Show ha avuto per tanti anni. “Soprattutto in treno e in aereo. Poi mi sono imposta di stare meglio visto che serviva per il mio lavoro. Sono una donna forte”, ha assicurato la Brandi, sposata da tempo con il commercialista Marco, dal quale ha avuto le figlie gemelle Aurora e Sofia, che oggi hanno 13 anni.

La nonna di Silvia Toffanin è morta a causa dell’Alzheimer

Durante l’intervista a Matilde Brandi, Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime. La conduttrice di Verissimo ha confidato: “Mia nonna paterna è morta a causa dell’Alzheimer. Ha sofferto per anni di questa malattia, so cosa significa”.