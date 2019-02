Matilde Brandi: la madre malata è morta dopo l’intervista a Verissimo

La madre di Matilde Brandi è morta: era malata da tempo di Alzheimer

Grave lutto per Matilde Brandi: la showgirl ha perso la madre Giuseppina. La donna aveva 86 anni e da oltre dieci era malata di Alzheimer. La signora è venuta a mancare qualche giorno dopo l’intervista della figlia a Verissimo. Intervista nella quale Matilde ha parlato per la prima volta della malattia della madre. “Una malattia devastante, maledetta”, l’ha definita la Brandi nell’intima chiacchierata con Silvia Toffanin. Durante la messa in onda della puntata gli autori hanno specificato che l’intervista è stata registrata lo scorso 31 gennaio e poche ore dopo la soubrette ha dato l’annuncio su Instagram.

L’annuncio di Matilde Brandi su Instagram

“Vola mamma, vola in alto più che puoi. Ora nessuna malattia potrà farti più del male. Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia Toffanin dal cuore grande e meraviglioso come i suoi occhi! Mamma hai aspettato che raccontassi la tua storia e alla fine della puntata sei volata via. Non potevo immaginare, vola mamma, vola”, ha scritto Matilde Brandi su Instagram.

Le parole di Matilde Brandi sulla malattia della madre

“È una malattia devastante, una malattia maledetta. Non c’è una cura, solo dei farmaci palliativi.Mia madre si rifiuta di mangiare, le medicine l’hanno annientata”, ha dichiarato tra le lacrime Matilde Brandi a Verissimo.