Matilda De Angelis parla della sua acne: “Non riesco a guardarmi allo specchio”

Matilda De Angelis, l’attrice che abbiamo visto nell’Isola delle rose su Netflix, qualche ora fa si è mostrata in un post su Instagram con il volto mangiato dall’acne. La foto postata e le dichiarazioni sotto della star sono un inno al body positive. Un incoraggiamento a guardare in faccia il problema e cercare di affrontarlo, al di là delle proprie insicurezze e paure.

Nel particolare Matilda ha voluto fare luce su un fatto che mina la propria serenità: l’acne. Già diversi personaggi dello spettacolo ultimamente avevano messo in luce il problema. Anch’esse colpite, avevano cercato di dare coraggio a chi come loro si trovava nella stessa situazione.

Da Giulia De Lellis, che settembre alla Mostra del Cinema di Venezia aveva deciso di calcare il red carpet mostrando i propri brufoli, subito seguito da un post su Instagram e delle storie; a Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker infatti ha il medesimo problema da diversi anni. Anche lei recentemente ha parlato apertamente della situazione della sua pelle.

In comune tutte quante, dalla De Lellis, alla Ramazzotti, per finire alla De Angelis hanno questo: la fatica di guardarsi di fronte allo specchio. Ha espresso bene il concetto Matilda, che nel suo ultimo post ha scritto:

“Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle.”

Cose che sfuggono dal nostro controllo, che non possiamo mutare. Cambiamenti del nostro corpo che dobbiamo accettare e che ci propongono nuove realtà per come possiamo essere visti da occhi esterni. In sintesi, si è espressa così l’attrice. Tuttavia, nonostante abbia evidenziato anche il fatto che ci sono sicuramente problemi peggiori, quello che sta vivendo la Ambra di Tutto può succedere è pur sempre un disagio.

“Volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio”, ha aggiunto la De Angelis. E ha continuato: “Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada.”

Oggi Matilda ha voluto regalare ai suoi fan e a chi la segue un inno alla positività e al coraggio di accettarsi per come si è; a non disperarsi e a far in modo di essere sempre grati per quello che si ha, cercando di migliorarsi giorno dopo giorno. Al di à dei nostri difetti o di quello che pensano gli altri. E soprattutto la De Angelis ha cercato di invogliare a esprimere gratitudine anche per le cose brutte che possono accadere nella vita.