Non c’è pace per Giulia De Lellis. L’ex fidanzata di Andrea Damante continua a combattere contro l’acne. Un problema estetico che ormai persiste da tempo. Dopo averla coperta per un lungo periodo con il make up la web influencer ha deciso di non nasconderla più. La 24enne di Pomezia ha calcato il red carpet del Festival di Venezia con l’acne in bella vista. Un atto di coraggio per la De Lellis, che è stata elogiata per il suo messaggio di skin positivity. Da qualche mese l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta provando più di una cura per sconfiggere il suo problema ma nulla sembra funzionare. È stata la diretta interessata a parlarne su Instagram, ammettendo che non riesce neppure a guardarsi allo specchio. Giulietta ha però concluso il suo sfogo con una nota di positività: se qualcosa non va come vorremmo, si può sempre puntare su altro.

Giulia De Lellis acne e la cura che non funziona: lo sfogo

“Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire… prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così. E allora non mi trucco. Non mi guardo. Ed esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non è il nostro punto di forza valorizzeremo altro”, ha scritto Giulia De Lellis in una storia su Instagram ricevendo subito il supporto dei suoi numerosi follower. Qualche giorno fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato che sta facendo analisi e indagini per capire la causa reale di questa acne che non va via. Nell’ultimo periodo Giulia ha iniziato ad utilizzare dei laser medici ma dopo ogni trattamento solo alcune zone del viso si sfiammano.

Giulia De Lellis ha cambiato vita dopo la quarantena forzata

Dopo la quarantena a Pomezia con una cara amica e l’ex fidanzato Andrea Damante, Giulia De Lellis si è trasferita a Milano. La giovane ha affittato una casa tutta per sé dove si è trasferita proprio in questi giorni. Al momento resta incerto il suo rapporto con il Dama: i due continuano a vedersi per il piccolo Tommaso, il cagnolino che hanno adottato insieme qualche mese fa. Di recente si è parlato di un flirt tra Giulia e il ricco imprenditore Carlo Berretta, ex fiamma di Dayane Mello, ma la De Lellis ha smentito categoricamente.