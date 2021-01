Matano e il rapporto con Franco Di Mare: il gossip di Dagospia

Nella puntata di ieri di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha portato il Tapiro d’oro ad Alberto Matano, conduttore de La Vita in diretta. Quest’ultimo è stato considerato da “attapirare” per una vicenda accaduta qualche giorno fa nella sua trasmissione. Infatti, una delle giornaliste del programma è stata ripresa mentre faceva il dito medio.

Alberto Matano ha fatto finta di nulla ma si è giustificato con Valerio Staffelli dichiarando di non essersi accorto di nulla sul momento. Non solo, ha provato a dare una spiegazione al fatto. Il conduttore de La Vita in diretta ha detto che la sua giornalista, con le uniche dita rimaste, stava facendo segno all’operatore che era con lei di seguirla.

Ovviamente Valerio Staffelli ha scherzato sulla questione, non credendoci ma poi è tornato sulle accese discussioni che hanno visto protagonisti per lungo periodo il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, la presentatrice di Cartabianca Bianca Berlinguer e lo scrittore Mauro Corona. In particolare Valerio Staffelli ha fatto riferimento a quel “gallina“ di troppo rivolto alla Berlinguer che ha acceso le polemiche. Da quel momento Di Mare ha buttato fuori dalla trasmissione di Rai 3 lo scrittore.

L’inviato di Striscia la notizia ha cercato dunque di tirare fuori dalla bocca di Alberto Matano alcune considerazioni in merito alla questione ma, di botto, è calato il silenzio. Non solo, ha tergiversato chiedendo a Staffelli di non scherzare e di non avere nulla da dire. Infine, si è giustificato dicendo di non voler rilasciare dichiarazioni in merito ad un’altra rete. “Sono entrambi colleghi che stimo”, ha solo affermato lapidario il conduttore di Rai 1.

Alberto Matano, le indiscrezioni sulla sua reazione

A fare luce sulla cosa ci ha pensato Dagospia che oggi ha pubblicato una delle sue “Dagonote”. A quanto riferisce il sito Alberto Matano avrebbe provato imbarazzo di fronte all’inviato di Striscia la notizia per delle motivazioni ben precise. Secondo Dagospia, in base a fonti bene informate di viale Mazzini, la reazione del conduttore de La Vita in diretta sarebbe da attribuire al fatto che lui stesso si sia schierato apertamente per Di Mare, diventato direttore di Rai 3 grazie un amico in comune, Vincenzo Spadafora dei 5 stelle.

Al contempo, lo stesso Franco Di Mare, in base alle medesime fonti, avrebbe un grande ascendente su Alberto Matano. Infatti, si dice che spesso avrebbe chiesto e ottenuto di non invitare a La Vita in diretta alcuni personaggi a lui non graditi.