Bianca Berlinguer non molla: ultimo appello per il ritorno di Mauro Corona

Bianca Berlinguer non si arrende. Da mesi chiede a gran voce il ritorno di Mauro Corona nel suo programma Cartabianca. Una richiesta che fino ad oggi non è stata esaudita dal nuovo direttore di Rai 3, Franco Di Mare. Quest’ultimo ha giudicato il comportamento dello scrittore e alpinista del tutto immorale e lo ha bandito da ogni format della rete. Di tutt’altro avviso la Berlinguer che, dopo le scuse private e pubbliche arrivate da Corona, continua a insistere per riavere l’artista al suo fianco.

Nelle ultime ore Bianca Berlinguer ha annunciato sui suoi canali social il ritorno di Cartabianca. Dopo le festività natalizie la trasmissione di informazione politica e attualità tornerà in onda su Rai 3 il prossimo martedì 12 gennaio. Nel dare l’annuncio Bianca ne ha approfittato per fare un ultimo appello nei confronti di Mauro Corona. Queste le parole della figlia di Enrico Berlinguer:

“Cartabianca torna martedì 12 gennaio alle 21.20 su Rai 3. Mi auguro che presto possa tornare anche Mauro Corona”

Il messaggio di Bianca Berlinguer è stato corredato da una foto che la vede sorridente accanto a Mauro Corona. I due, nonostante i battibecchi e litigi televisivi, hanno legato molto negli ultimi anni e lo scrittore regalava al format di Bianchina qualcosa di unico e speciale. I follower della Berlinguer hanno subito invaso la sua bacheca di commenti favorevoli nei confronti di Corona: anche il pubblico vuole il ritorno di Mauro.

Tanti i messaggi di supporto e c’è chi ha pure proposto un’idea del tutto nuova, ovvero quella di una diretta social che vede protagonisti proprio Mauro e Bianca. Una “coppia carismatica” come l’ha definita un fan. Franco Di Mare cambierà presto idea? Nell’ultimo periodo il giornalista ha assicurato che l’argomento è definitivamente chiuso ma finché c’è vita c’è speranza…

La vicenda Mauro Corona-Franco Di Mare

Lo scorso settembre Mauro Corona e Bianca Berlinguer hanno avuto un’accesa discussione in diretta tv, a Cartabianca. Senza mezzi termini il romanziere ha definito la presentatrice una “gallina”. La conduttrice Rai ha bloccato lo scrittore dopo che quest’ultimo aveva citato il nome di un albergo. In seguito al divieto perentorio di fare pubblicità, Corona ha insultato la giornalista.

Lo scontro si è consumato sotto lo sguardo dell’attore Claudio Amendola, altro ospite della trasmissione che ha assistito a tutta la scena in collegamento. Una brutta pagina della tv italiana che ha poi spinto Corona a chiedere prontamente scusa alla giornalista Rai per il suo comportamento da “maleducato, cafone, rozzo”.

Mauro ha chiesto scusa in un’intervista alla carta stampata e pure durante i collegamenti a L’Assedio di Daria Bignardi e Stasera Italia di Barbara Palombelli. Scuse prontamente accettate da Bianca Berlinguer ma non da Franco Di Mare, che ha definito il comportamento di Corona offensivo nei confronti di tutte le donne.

Di Mare, da neppure un anno direttore di Rai 3, ci ha sempre tenuto a precisare che non si tratta di antipatie personali nei confronti di Mauro Corona ma di comunicare i valori giusti sulla tv di stato.