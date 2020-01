Masterchef 9 prima puntata, eliminati 2 gennaio: provvedimento improvviso

Masterchef Italia 9, la prima puntata della nuova edizione in onda giovedì 2 gennaio 2020

È cominciato Masterchef Italia 9: la prima puntata è andata in onda il 2 gennaio 2020, su Sky Uno. La gara è entrata subito nel vivo con la solita Mystery Box, che ha visto tra i migliori Antonio, Gianna e Luciano. Il primo vincitore di prova dell’edizione 2020 è stato Antonio, che ha potuto quindi decidere chi avrebbe cucinato cosa tra tre piatti. Ha potuto anche assaggiarli e chiedere consigli ai tre chef ospiti, come sempre. Ha deciso di mettere in difficoltà più di qualcuno e aiutare invece qualche altro, pochi altri. Per sé stesso comunque non ha scelto l’ingrediente più facile, ma neanche quello più complicato. La vincitrice dell’Invention Test è stata Francesca, che ha avuto un grande vantaggio. Tra i peggiori invece i giudici hanno chiamato Maria Assunta, Alexandro e Nunzia.

Masterchef 9 prima puntata, l’eliminato di giovedì 2 gennaio e il primo Skill Test

Il primo eliminato di Masterchef Italia 9 è stato Alexandro. Niente prova in esterna nella prima puntata di Masterchef 9, ma subito una prova di abilità: lo Skill Test, la novità dell’edizione 2020. Una prova di abilità divisa in tre parti, e in ogni mini prova si sono salvati alcuni concorrenti. Francesca non ha affrontato la prova, ma si è salvata come vincitrice dell’Invention Test. I nuovi aspiranti chef si sono misurati con il burro, lavorandolo in diverse prove. Non è stato semplice per alcuni concorrenti, altri invece si sono salvati facilmente già al primo step, ma è stata comunque una prova molto dura. Fabio, Maria Assunta, Giada, Gianna e Nunzia sono stati i concorrenti giunti all’ultima prova, che ha visto protagonista anche Iginio Massari. Il pasticcere è ormai un habitué di Masterchef Italia e allo stesso tempo molto temuto: la prova di pasticceria infatti non è molto amata dagli aspiranti chef di Sky.

Masterchef Italia 9 puntata 2 gennaio, primi misteri in cucina: il provvedimento dei giudici

Non sono mancati i primi misteri già nella prima puntata di Masterchef Italia 9: Giada non ha più trovato il suo piatto. Ha fatto l’errore di non apporre il suo nome sulla sfoglia, così Maria Assunta ha preso la pasta di Giada per distrazione forse. Anche se il piatto di Giada era grigio, quello di Maria Assunta era bianco e con il suo nome sopra. I giudici si sono quindi ritirati per discutere di quanto è successo: le regole a Masterchef vanno rispettate, per cui gli altri tre si sono salvati dall’eliminazione. Maria Assunta e Giada si sono sfidate in un ultimo duello e alla fine la seconda eliminata della prima puntata di Masterchef 9 è stata Maria Assunta.