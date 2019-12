Masterchef Italia 9, giudici e novità: il grembiule grigio e lo Skill Test

Masterchef Italia 9, i giudici della nuova edizione e le novità: arriva il grembiule grigio

Manca poco all’inizio di Masterchef Italia 9, la cui gara si svolgerà completamente nel 2020. Le due puntate in onda nel 2019, il 19 e il 26 dicembre, serviranno per formare la nuova classe di aspiranti chef. Ma ci saranno delle novità nella nuova edizione di Masterchef e sono state rivelate oggi, durante la presentazione del programma. Partiamo dalla novità di cui gli appassionati saranno già a conoscenza, ovvero l’addio di Joe Bastianich. I giudici di Masterchef 9 sono infatti tre: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, super promosso nella scorsa edizione dal pubblico. Vediamo tutte le anticipazioni di Masterchef 2020. Come riportato da Blogo, una delle novità è il grembiule grigio. Nella fase delle selezioni, al primo step con la presentazione di un piatto a scelta, i giudici possono assegnare il grembiule bianco o il grembiule grigio. Con il primo si accede direttamente alla sfida finale e servono tre sì dei giudici.

Masterchef 9, le novità della nuova stagione: lo Skill Test

Con il grembiule grigio invece gli aspiranti chef dovranno cucinare anche nel secondo step, ovvero la prova di abilità. Il grembiule grigio potrà essere preso anche con un solo sì, a patto che il giudice sia pronto a scommettere sul concorrente. Ma attenzione: ogni giudice potrà farlo solo una volta in tutta la fase di selezione! Verranno scelti venti concorrenti di Masterchef Italia 9 e con l’inizio della gara scopriremo un’altra novità sull’edizione 2020. I giudici potranno infatti optare per lo Skill Test, ovvero una prova a sorpresa che riguarderà tutti i concorrenti e verranno messi alla prova su una particolare abilità. Ci saranno due Skill Test e in ognuno di questi ci sarà un eliminato. Torneranno come sempre la Mystery Box, l’Invention Test, la prova in esterna e il Pressure Test.

Anticipazioni Masterchef 9, gli ospiti e le prove in esterna

Non siete ancora sazi di anticipazioni su Masterchef Italia 9? Tra gli ospiti ci sarà l’inmancabile Iginio Massari con la prova di pasticceria, lo chef Jeremy Chan e Henrique Fogaça, giudice dell’edizione brasiliana di Masterchef. Alcune prove in esterna si svolgeranno presso la tenuta La Colombaia a Vercelli, l’Armani Ristorante a Milano e il Teatro Regio di Parma.