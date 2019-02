Masterchef 8 settima puntata: eliminati del 28 febbraio, i fan protestano

Settima puntata Masterchef 8, cosa è successo giovedì 28 febbraio 2019

La gara è ancora lunga, ma nella settima puntata di Masterchef 8 diversi concorrenti hanno continuato a distinguersi da altri. Gli eliminati di giovedì 28 febbraio sono stati accolti ancora una volta tra le proteste del pubblico. Nella Mistery Box i concorrenti hanno fatto la spesa credendo di doverla passare a un altro concorrente. I giudici li hanno spiazzati dicendo, poco prima di cucinare, che quella spesa improbabile era proprio per loro! Alla fine a cavarsela meglio degli altri sono stati Valeria, Virginia e Gilberto, che sono stati i migliori. Il vincitore della Mistery Box è stato Gilberto, che ha ricevuto diversi complimenti dai giudici di Masterchef 2019.

Masterchef 8, riassunto settima puntata: il primo eliminato di giovedì 28 febbraio

Gilberto, protagonista di un momento commovente sul padre scomparso, nell’Invention Test ha potuto assegnare un piatto stellato dei quattro giudici a ognuno degli aspiranti chef. Tra mille difficoltà, a spuntarla è stato Salvatore, vincitore della prova. I peggiori invece sono stati Virginia, Anna e Giuseppe e la prima eliminata della settima puntata è stata proprio Anna. Nella prova in esterna, Salvatore ha scelto il grembiule Rosso e ha formato la sua brigata: Federico, Virginia, Gilberto, Verando, Loretta. Nella squadra Blu c’erano Valeria, Giovanni, Guido, Giuseppe, Alessandro, Gloria. Salvatore ha scelto Giuseppe capitano, su suggerimento di Gilberto. Gli osti hanno assegnato la vittoria alla squadra Rossa, per 26 voti contro 4 dell’altra brigata.

Eliminati Masterchef 8 settima puntata: Alessandro ancora salvo tra le proteste del pubblico

Al Pressure Test, Salvatore ha diviso la brigata perdente in due squadre da tre concorrenti. Guido, Giuseppe e Valeria hanno sfidato Gloria, Alessandro e Giovanni. Con una staffetta, i due terzetti hanno dovuto cucinare un piatto di Bruno Barbieri – che continua a perdere la pazienza con Alessandro di tanto in tanto, come nelle scorse puntate -. Dopo la prima prova, Guido Giuseppe e Valeria sono saliti in balconata. Nell’ultima sfida a due è stato scelto dai giudici il secondo eliminato della settima puntata di Masterchef 8: Giovanni. Che non ce ne voglia Alessandro, ma dobbiamo riportare la protesta in atto sui profili social del programma televisivo. Molti fan di Masterchef urlano allo scandalo per le due eliminazioni di stasera, soprattutto perché a rischio eliminazione c’è sempre Alessandro. Che continua a salvarsi, pur facendo errori piuttosto gravi, come quello di stasera: confondere ingredienti completamente diversi fra loro.