Gilberto Neirotti in lacrime a Masterchef per il papà scomparso: lo sfogo

Masterchef 2019, Gilberto Neirotti in lacrime durante la settima puntata

Durante la settima puntata di Masterchef 2019 è venuto fuori un lato di Gilberto Neirotti inaspettato. L’aspirante chef 23enne è stato protagonista di un momento abbastanza toccante, che speriamo abbia sensibilizzato anche il pubblico della trasmissione di Sky. Gran parte dei telespettatori, infatti, non vede di buon occhio il giovane: sui canali social di Masterchef Italia si leggono spesso commenti contro Gilberto. C’è chi pensa sia troppo presuntuoso, chi pensa sia troppo saccente e chi non sopporta i suoi giudizi sugli altri concorrenti. Dal canto suo, lo chef non nasconde di avere delle strategie e di essere anche pronto a fare sgambetti per raggiungere la vittoria. O almeno arrivare il più lontano possibile nella gara. Non ne fa mistero, insomma.

Gilberto in lacrime a Masterchef: ha perso il papà da bambino

L’opinione del pubblico cambierà dopo le lacrime di Gilberto a Masterchef? Il concorrente ha pianto durante la settima puntata, durante la Mistery Box che lo ha visto vincitore. Assaggiando il suo piatto, Joe Bastianich ha parlato della mamma di Gilberto, chiedendo al giovane se dà ascolto al genitore. Lui ha confermato, dicendo che ascolta tantissimo sua madre soprattutto perché suo papà non c’è più. Nel confessionale, Gilberto ha poi raccontato con gli occhi pieni di lacrime che il papà è scomparso quando aveva circa un anno. In quel momento sua mamma ha dovuto farsi forza per due: “Si è dovuta rendere più forte di quello che doveva essere”.

Gilberto Neirotti papà, lo sfogo del concorrente a Masterchef 8

Da tutta l’ammirazione che è trapelata dalle parole di Gilberto per sua mamma che si intuisce quanto lo studente di giurisprudenza sia legato a lei. Dopo questo sfogo, giudice Bastianich ha detto a Gilberto che dopo questo racconto ha capito molto più di lui rispetto a prima. Sarà servito anche al pubblico questo sfogo? Molti, infatti, aspettano l’eliminazione di Gilberto a Masterchef 8.