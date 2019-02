Masterchef 8 sesta puntata: eliminati inaspettati giovedì 21 febbraio

Masterchef Italia, la sesta puntata di giovedì 21 febbraio: cosa è successo

La sesta puntata di Mascherchef 8 si è appena conclusa. Gli eliminati di giovedì 21 febbraio hanno riservato sorprese. Dopo l’eliminazione di Gerry, dunque, anche stasera abbiamo assistito a eliminati inaspettati. Una Mistery Box con prodotti ammaccati con cui preparare un piatto vegetariano ha aperto le danze di questa puntata. Tra i migliori non tre concorrenti, ma ben cinque! Dopo aver chiamato Loretta, Verando e Valeria i giudici hanno stupito tutti chiamando tra i migliori anche Gloria e Salvatore. Quest’ultimo ha vinto la prova ed è salito in balconata, guadagnandosi non solo la possibilità di salvarsi ma anche di decidere in quanto tempo avrebbero cucinato i suoi compagni di Masterchef. Per scoprire cosa è successo, continuate a leggere il nostro riassunto della sesta puntata!

Masterchef 8, riassunto sesta puntata: il primo eliminato

Dopo aver assaggiato tutti i piatti, i giudici hanno scelto Gloria come migliore dell’Invention Test, mentre tra i peggiori c’erano Verando, Vito e Giuseppe. Ai già eliminati di Masterchef 8 si è aggiunto stasera Vito. Altro colpo di scena, dopo l’eliminazione della scorsa settimana. Il concorrente, però, ha detto di essersi sentito spesso un pesce fuor d’acqua e non è riuscito a dare il meglio. Nella prova in esterna, Gloria ha formato la sua Squadra Blu: Gilberto, Virginia, Alessandro, Samuele, Guido e Salvatore. I Rossi sono stati guidati da Verando, che aveva dichiarato precedentemente di non volersi unire ai Blu, portando Gloria a scegliere Salvatore come ultimo componente. Alle due brigate si sono uniti altri quattro chef molto speciali dell’Associazione Italiana Persone Down, che ha ospitato la gara di Masterchef Italia. Una pioggia di coriandoli rossi ha consegnato la vittoria alla brigata guidata da Verando.

Eliminati Masterchef 8, chi è uscito nella sesta puntata di giovedì 21 febbraio

Al primo step del Pressure Test, con una catena iniziata da Gloria, si è formato il gruppo dei primi sei aspiranti chef che hanno preso parte alla prima prova del Pressure. Gilberto è rimasto sotto la balconata, potendo cucinare solo al secondo step. Ha potuto però formare le coppie della prova: Virginia e Salvatore, Guido e Gloria, Alessandro e Samuele. Non solo, Gilberto ha indicato anche i vari passaggi obbligatori da assegnare alle tre coppie. Sifonare, sfilettare, impastare, flambare per Samuele e Alessandro, che ha fatto infuriare Barbieri la volta scorsa. Disossare, affumicare, risottare e friggere per Virginia e Salvatore. Frullare, bollire, grigliare e marinare per Guido e Gloria. Ultimo scontro tra Gilberto, Samuele e Alessandro, che si sono rivelati i peggiori della prima sfida. Il secondo eliminato della sesta puntata di Masterchef 8 è Samuele.