Masterchef 8 ottava puntata, eliminati e riassunto 7 marzo: ancora colpi di scena

Masterchef Italia 8, cosa è successo nell’ottava puntata del 7 marzo

Nell’ottava puntata di Masterchef 8 c’è stato un eliminato inaspettato, come nelle settimane precedenti! L’appuntamento del 7 marzo ha tenuto incollati gli spettatori dall’inizio alla fine: una puntata avvincente, sicuramente, in cui c’è stato poco spazio per la noia. La puntata è iniziata con una Mistery Box piena di ingredienti. Ogni concorrente ha scelto un ingrediente per un altro concorrente e anche la portata per cui avrebbe dovuto preparare il piatto. Tra i migliori sono stati scelti Salvatore, Gloria e Federico, che ha vinto. Per l’Invention Test di stasera, è giunta l’ora della prova a staffetta in questa edizione! Federico ha formato le coppie che hanno lavorato insieme: Gloria e Gilberto, Valeria e Virginia, Loretta e Giuseppe, Alessandro e Salvatore, Guido e Verando.

Ottava puntata Masterchef 8, il riassunto di giovedì 7 marzo

Federico, oltre ad aver ricevuto i consigli degli chef, ha potuto scegliere se salvarsi e salire in balconata portando con sé i segreti oppure confidarli a qualcuno. Federico ha dato qualche piccola dritta a Gloria, ma anche qualcosa di errato, come gli hanno suggerito i giudici. Questa prova è costata l’eliminazione a… nessuno! Valeria e Virginia sono state le peggiori, ma non sono state eliminate: i giudici hanno fatto indossare loro i grembiuli neri del Pressure Test. I vincitori dell’Invention Test invece sono stati Gilberto e Gloria, che sono stati capitani della prova in esterna. Squadra Blu di Gloria: Federico, Salvatore, Giuseppe. Squadra Rossa di Gilberto, che la settimana scorsa ha parlato in lacrime della scomparsa del papà: Loretta, Verando, Alessandro. Guido ha potuto scegliere a chi unirsi e ha scelto i Rossi, perché non vuole più essere capitanato da Gloria.

Masterchef 8, gli eliminati dell’ottava puntata del 7 marzo

Dopo una difficile prova in esterna in ristoranti veri e propri, quindi in una cucina professionale, la vittoria è andata alla squadra Blu. I giudici hanno salvato Gilberto dal Pressure Test: si sono complimentati con lui per come si è comportato da capitano. Anche Alessandro è stato salvato perché, secondo i giudici, ha lavorato bene. E questo sicuramente scatenerà altre proteste sul Web, come la settimana scorsa! Una prova davvero insolita nella puntata del 7 marzo: i giudici di Masterchef hanno fatto delle ordinazioni seduti sul divano mentre guardavano un film! Tra popcorn, sandwich e altre pietanze da asporto, hanno deciso di fare una doppia eliminazione. Gli eliminati dell’ottava puntata di Masterchef 8 sono Virginia e Verando, che ha lasciato la cucina a sorpresa prima di altri concorrenti.