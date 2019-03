Masterchef 8 decima puntata: eliminati 21 marzo, i giudici spiazzano il pubblico

Masterchef Italia, la decima puntata di giovedì 21 marzo 2019 è ricca di colpi di scena

Nella decima puntata di Masterchef 8 di giovedì 21 marzo i giudici hanno davvero spiazzato il pubblico! Se secondo gli utenti dei social Giuseppe e Alessandro sono tra i peggiori, i giudici li hanno premiato nel migliore dei modi stasera. Ciò vuol dire, insomma, che non sono così male come cuochi. Ma iniziamo col riassunto della puntata. Chef Locatelli ha inaugurato la Mistery Box di stasera! Il giudice ha cucinato un minestrone davanti ai concorrenti, che guardavano incantati e attenti a captare ogni minimo segreto dello chef. E c’è stato il colpo di scena: Giuseppe fra i migliori della prova, insieme a Gilberto e Valeria. Giuseppe ha vinto la prova! Marco Pierre White è stato ospite dell’Invention Test, in cui Giuseppe ha scelto il piatto da cucinare.

Masterchef 8, Giuseppe e Alessandro sono i migliori della decima puntata

E dopo che Bastianich ha perso la pazienza con Gilberto, c’è stato un altro colpo di scena nella decima puntata di giovedì 21 marzo, perché il migliore dell’Invention Test è stato Alessandro! Giuseppe e Alessandro, che secondo il pubblico dovevano essere eliminati da tempo, sono stati i migliori di stasera. Dopo le numerose protese di giovedì scorso, quindi, stasera il pubblico non ha potuto fare altro che accettare i verdetti. O forse no? Già, i fan di Masterchef Italia non hanno mica cambiato idea, a giudicare da ciò che si legge sui social! Ma torniamo alla decima puntata di Masterchef 8. Tra i peggiori abbiamo visto solo Guido e Loretta, che è stata eliminata a Masterchef. Alessandro ha formato tre squadre da due per la prova in esterna: Giuseppe e Guido blu, Gilberto e Gloria in rosso, Valeria e Alessandro giallo. Una prova in esterna particolare e davvero dura quella di stasera, perché hanno cucinato per i più importanti critici culinari italiani.

Decima puntata Masterchef 8, gli eliminati di giovedì 21 marzo

La coppia vincitrice della prova è quella formata da Valeria e Alessandro. Gli altri quattro hanno affrontato al Pressure Test per accedere alla semifinale. Hanno lavorato di nuovo in coppia per cucinare un piatto identico, ma potendo comunicare solo a voce e senza poter vedere il piatto dell’altro. Gloria e Gilberto sono saliti in balconata dopo la prima prova, mentre Giuseppe e Guido si sono giocati la salvezza. Il secondo eliminato della decima puntata di Masterchef 8 è Giuseppe, proprio nella puntata che per lui era iniziata come un sogno. “Arrivati a questo punto la passione non basta più”, gli ha detto chef Locatelli.