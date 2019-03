Gilberto Neirotti fa infuriare i giudici a Masterchef: “La porta è là”

Masterchef 8, Gilberto Neirotti rimproverato da Barbieri e Bastianich nella decima puntata

La decima puntata di Masterchef Italia 8 non è stata affatto semplice per Gilberto Neirotti! Possiamo dire che gli appassionati del programma avrà un po’ gioito per ciò che è successo. Questo perché da settimane sul Web si leggono commenti contro Gilberto: secondo alcuni, infatti, sarebbe arrogante e scortese. Insomma, diciamo che non è proprio il preferito dal pubblico a casa! Tuttavia, i suoi piatti gli stanno permettendo di andare avanti nella gara. Oggi, però, anche i giudici di Masterchef hanno perso la pazienza con Gilberto: il rimprovero di Joe Bastianich (dopo quello di Bruno Barbieri) echeggia ancora nella cucina più famosa d’Italia.

Gilberto ride di Giuseppe a Masterchef, Bastianich lo rimprovera

Il fattaccio è avvenuto durante la Mistery Box, quando, a sorpresa, Giuseppe è stato chiamato fra i migliori. Le risate di Gilberto, che ha mostrato il suo lato sensibile parlando del padre scomparso, non sono passate inosservate ed è questo che ha fatto infuriare Bastianich. Ancor prima, però, è stato Barbieri a consigliare al concorrente di smettere di sorridere. Non era la prima volta a dire il vero che Gilberto facesse innervosire lo chef! Ma è stato soprattutto Joe a rimproverarlo. Dopo aver assaggiato il suo piatto, infatti, gli ha fatto notare che l’unico ingrediente che stonava non era in ciò che aveva cucinato, ma in lui. Bastianich ha fatto un bel discorsetto a Gilberto! Dopo avergli detto di smettere subito di ridere, gli ha fatto notare che non era affatto un comportamento rispettoso verso Giuseppe.

Gilberto di Masterchef eliminato? Bastianich e Barbieri perdono la pazienza

Bastianich ha paragonato Gilberto a un bimbo che fa i capricci, poi gli ha detto che manca di rispetto e che il suo comportamento non va affatto bene. Poi il colpo di grazia: “Mancanza di rispetto verso Giuseppe è mancanza di rispetto verso noi quattro. Se non puoi accettare questo la porta è là. […] Le tue azioni parlano molto più delle tue intenzioni”. Gilberto ha provato a ribattere, ma ovviamente la cosa più giusta da fare era rimanere in silenzio. Ha potuto riflettere su ciò che gli era stato appena detto in attesa del verdetto della prova. Quella dei giudici Barbieri e Bastianich potrebbe essere stata per Gilberto di Masterchef una lezione utile per crescere in cucina, e non solo.