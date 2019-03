Masterchef 8 nona puntata, eliminati 14 marzo: il pubblico si ribella sui social

Masterchef Italia, la nona puntata di giovedì 14 marzo 2019: cosa è successo

Nona puntata di Masterchef 8 e nuovi eliminati tra i nove concorrenti ancora in gara. Due di loro stasera, 14 marzo 2019, hanno dovuto abbandonare il cooking show e rinunciare alla possibilità di essere il nuovo vincitore di Masterchef. La Mistery Box di questa puntata è stata molto particolare: gli aspiranti chef infatti hanno riprodotto il piatto con cui si sono presentati alle selezioni. Naturalmente i giudici di Masterchef si aspettavano un tocco in più, dopo il percorso nel programma. Come migliori della prova abbiamo visto al tavolo degli assaggi Gilberto, Loretta, Federico e Valeria, che ha vinto. E poi l’Invention Test più temuto di tutte le edizioni: la pasticceria! Ospite della nona puntata, infatti, Iginio Massari. Valeria ha assegnato i diversi tipi di torta da realizzare ai concorrenti.

Eliminato Masterchef 8 di giovedì 14 marzo: Salvatore a casa, il pubblico non ci sta

A vincere l’Invention Test è stata nuovamente Valeria! Questi i peggiori, invece: Salvatore e Gilberto. E Salvatore è stato eliminato a Masterchef 8 dopo la prova di pasticceria. Questa eliminazione ancora più delle precedenti ha scatenato le proteste del pubblico, ancora di più della settimana scorsa. Sia su Twitter sia su Facebook si leggono numerosissimi commenti contro l’eliminazione di Salvatore e addirittura c’è chi chiede di dar vita a una petizione per riammetterlo in gara. Salvatore era uno dei più bravi in gara, o almeno così sembrava, e la sua assenza si farà sentire nelle restanti puntate. Dopo questa eliminazione shock, comunque, siamo giunti alla prova in esterna, che si è svolta in un centro sportivo di Roma. Valeria ha scelto il grembiule Rosso e ha voluto in squadra Gloria, Giuseppe e Guido. Gilberto ha capitanato la squadra Blu con Federico, Alessandro e Loretta. A trionfare sono stati i Rossi.

Masterchef 8, il riassunto della nona puntata

Terminiamo il riassunto della nona puntata di Masterchef 2019 con il Pressure Test. Dopo la prima prova cucinando una cacio e pepe, Gilberto è salito in balconata. Loretta, Federico e Alessandro hanno proseguito il Pressure e si sono giocati la salvezza cucinando ancora. Anche stasera, Alessandro è stato salvato dai giudici. Anche la seconda eliminazione della serata, dunque, ha spiazzato il pubblico. Infatti nello scontro finale tra Loretta e Federico, l’altro eliminato di Masterchef 8 della nona puntata è stato Federico. Anche in questo caso, il pubblico si è fatto sentire sui social network: due eliminazioni che i fan non vogliono proprio accettare. Nella maggior parte dei commenti, inoltre, si intuisce che ciò che provoca maggiormente le proteste è la presenza di Giuseppe e Alessandro ancora in gara. Anche Gilberto, a onor del vero, non è tra i preferiti del pubblico, per una questione di simpatia e antipatia.