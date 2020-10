È vera amicizia quella che lega Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Legati dagli anni Ottanta, quando hanno formato il Trio con Anna Marchesini, i due artisti sono riusciti a mantenere nel tempo un rapporto unico e importante. E Tullio ha voluto omaggiare Lopez nel corso della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020, dove è uno dei concorrenti più apprezzati e applauditi. Solenghi ha voluto dedicare la sua ultima esibizione – uno scatenato samba in coppia con Maria Ermachkova – proprio all’amico e collega, che da circa una settimana è positivo al Covid-19. Un gesto che ha subito scatenato il pubblico, che ha applaudito a più non posso il concorrente. Tullio ci ha tenuto a precisare che la battaglia contro il Coronavirus non è stata facile per Lopez. I primi giorni sono stati i più difficili ma oggi Massimo sta meglio. Al momento, però, risulta ancora positivo al virus e dovrà attendere l’esito del prossimo tampone.

Massimo Lopez positivo al Coronavirus: l’omaggio dell’amico Tullio Solenghi

Massimo Lopez ha annunciato la sua positività al Coronavirus sui social network, invitando poi tutti a rispettare le regole anti Coronavirus. Tramite un video apparso sul suo profilo Instagram, il 68enne ha spiegato di essere in isolamento da domenica scorsa e di avere avuto febbre piuttosto alta. Febbre che però sta cominciando a scendere nelle ultime ore. Lopez ci ha tenuto a precisare che è costantemente monitorato dai medici via telefono. L’ex componente del mitico Trio ha inoltre invitato tutti a prestare massima attenzione perché con il Coronavirus non si scherza. L’attore ha dunque consigliato di rispettare le regole utilizzando mascherine e praticando il distanziamento sociale.

Massimo Lopez isolato in casa per via del Coronavirus: la vita privata dell’attore

Massimo Lopez è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Non è sposato e non ha figli. Diversa la situazione di Tullio Solenghi: il protagonista di Ballando con le Stelle 2020 è legato da 46 anni alla chef vegana crudista Laura. La coppia ha due figlie, ormai grandi, Alice e Margherita.