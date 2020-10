Sta lasciando il segno Tullio Solenghi a Ballando con le Stelle 2020. Nonostante l’età – 72 anni – l’attore è uno dei concorrenti più bravi. Merito del talento e dell’impegno del diretto interessato ma pure degli insegnamenti di Maria Ermachkova. Una ballerina assai puntigliosa ma allo stesso tempo affascinante e sensuale. Cosa pensa a riguardo Laura Fiandra, la moglie di Solenghi? Stando a quanto rivelato da Tullio a Diva e Donna, la moglie è assai contenta di questo sodalizio con Maria. Nessuna gelosia, nessuna invidia: Laura è la prima a supportare la coppia formata da Tullio e Maria. Insieme da 46 anni, quello tra Tullio Solenghi e Laura è un rapporto solido e granitico, dove non c’è tempo per essere gelosi. Tra l’altro Solenghi è ancora molto innamorato della moglie: a suo dire una donna intelligente e perbene, che l’ha reso padre per ben due volte.

Tullio Solenghi e l’incontro con la moglie Laura all’Università

Tullio Solenghi e la moglie Laura Fiandra si sono conosciuti all’Università: lui frequentava Biologia, lei Matematica. Un incontro che Tullio non ha esitato a definire “magico”. Insieme hanno deciso di iscriversi a Filosofia ma poi non hanno dato neppure un esame. Al contrario il loro amore è durato nel tempo ed è stato culminato dall’arrivo di due figlie, ormai grandi, Margherita e Alice. Laura è una rinomata chef vegana crudista e grazie a lei Tullio ha deciso di diventare vegetariano. Non solo: da anni Laura gestisce a Roma, dove vive col marito, un centro di medicina naturale, omeopatia, fiori di Bach, osteopatia, medicina ayurvedica e yoga. “Il discorso del ballo lei lo guarda con molta ironia, nel senso che mi vede cimentarmi in qualcosa che non mi appartiene e sta riconoscendo i miei sforzi”, ha spiegato Solenghi a Diva e Donna.

Ballando con le Stelle: chi è la ballerina Maria Ermachkova

Classe 1984, Maria Ermachkova è una ballerina e coreografa russa. È arrivata a Ballando con le Stelle nel 2016, quando è stata la partner dell’attore Pierre Cosso. Successivamente ha accompagnato i personaggi che si sono esibiti come ballerini per una notte: tra i tanti l’ex calciatore Alessandro Del Piero. Nel 2020 il ritorno in pista di Maria accanto a Tullio Solenghi. Top secret la vita privata dell’Ermachkova.