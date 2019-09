Massimo Giletti: ecco cosa pensa di Pamela Prati e Barbara d’Urso

Massimo Giletti dopo la prima puntata di Non è l’Arena torna a parlare di Barbara d’Urso e Pamela Prati. Ecco cosa pensa

Domenica scorsa su La7 è iniziata la terza stagione di Non è l’Arena. Al timone come sempre c’è Massimo Giletti che nella prima puntata ha affrontato argomenti importanti e delicati. Per prima cosa il giornalista ha discusso di politica con Matteo Renzi, in occasione dell’annuncio del suo nuovo partito Italia Viva; poi in compagnia di altri professionisti ha affrontato il delicato ma complesso caso che ha coinvolto Bibbiano e, infine, si è occupato di Pamela Prati e del famoso Prati-gate. Insomma una puntata bella ricca, bel modo di incominciare il nuovo anno lavorativo. A distanza di qualche giorno, Massimo ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Oggi dove si è detto felice dei risultati che domenica ha portato a casa (6,19% di share con 1.137.000 telespettatori). Inutile nascondersi dietro ad un dito, ad attrarre il pubblico e a tenere alta l’attenzione fino alla fine della puntata è stata anche l’annunciata presenza di Pamela Prati.

Massimo Giletti: “Pamela Prati? Mi rimangono perplessità”

Durante la pagina, abbastanza ampia, dedicata al suo caso, la showgirl ha raccontato, o meglio ribadito, la sua verità. La soubrette si è detta estranea ai fatti. Ha ripetuto, più di una volta, che lei non sapeva della non esistenza di Mark Caltagirone e che lo ha scoperto solo alla fine. Massimo Giletti, durante l’intervista, si è detto però ancora un po’ perplesso: “Sarà la giustizia a stabilire che cosa è successo. Lei ha ammesso di aver sbagliato. Ma ci sono tante cose ancora oscure”. Lui ha voluto Pamela Prati come ospite della prima puntata di Non è l’Arena perché aveva voglia di capire una cosa molto importante: “Mi sono occupato del caso di Mark Caltagirone perché rappresenta la più grande fake news dell’anno. Mi interessava capire come, in una tv che ostenta i corpi, sia diventato dominante un caso dove il corpo non c’è”.

Massimo Giletti: “Barbara d’Urso? Nella vita di ognuno, gli amici sono pochi”

Durante la prima puntata del suo talk show, non è mancata una frecciatina, velata, diretta a Barbara d’Urso. E di lei, Massimo Giletti, è tornato a parlare anche durante l’intervista rilasciata a Oggi. Il giornalista ha dichiarato che secondo lui la Prati ha preferito partecipare a Non è l’Arena, ‘snobbando’ Live – Non è la d’Urso, perché è un programma credibile, “lontano da nani e ballerine”. Poi Giletti è tornato a parlare del rapporto che lo lega con Barbara. No, i due non sono legati da nessuna amicizia. Non a caso, il conduttore televisivo si è espresso così: “Nella vita di ognuno, gli amici sono pochi, due o tre, e di solito sono quelli con cui si cresce”.