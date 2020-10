Massimiliano Morra, la madre e la fidanzata contro Adua: “Basta bugie”

Continua a tenere banco la diatriba tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ex finti fidanzati. Dopo accuse e discussioni ora parlano la madre e la fidanzata dell’attore napoletano, entrato nel mondo dello spettacolo solo dieci anni fa grazie alla vittoria del titolo di Mister Italia. La signora Patrizia e Dalila, di professione ballerina, hanno pubblicamente detto basta sulle pagine del settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 14 ottobre 2020 le due hanno chiesto di smetterla di infangare Morra con bugie e dicerie infondate. La madre di Morra ci ha tenuto a precisare che suo figlio è un bravo ragazzo e che è stanca di vederlo bersagliato da critiche e falsità.

Cosa hanno detto la madre e la fidanzata di Massimiliano Morra su Adua Del Vesco

“Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo”, ha dichiarato a Chi la madre di Massimiliano Morra. “Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori”, ha aggiunto la signora, che ha un ottimo rapporto col figlio. “Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così”, ha ribadito Dalila, fidanzata di Massimiliano. La ragazza ha difeso Morra fin dal primo giorno che è entrato nella Casa del Grande Fratello e non ha esitato a lanciare qualche frecciatina a mezzo social nei riguardi di Adua Del Vesco.

Dalila, la fidanzata di Massimiliano Morra: “Il tempo dà tutte le risposte”

Su Adua Del Vesco Dalila ha ribadito: “Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola “povera santa infelice”: ho già detto tutto”. Nonostante le critiche nella Casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Massimiliano e Adua sta migliorando giorno dopo giorno. Nel corso della nona puntata Morra è finito nel tugurio e ha deciso di portare con sé proprio la collega siciliana. Durante una chiacchierata con Dayane Mello il 34enne ha ricordato i tempi in cui provava un sentimento molto forte per Adua. Una vera e propria cotta che non è sfociata in nulla di più: Massimiliano e Adua non sono mai stati insieme.

Massimiliano Morra gay? La pesante accusa dell’ex agente Lele Mora

Mentre madre e fidanzata lo difendono a spada tratta, Massimiliano Morra è finito in una nuova bufera per via di una piccante rivelazione di Lele Mora. L’ex agente più potente del mondo dello spettacolo ha rivelato che l’attore non è gay ma che per tanti anni è stato l’amante di un uomo molto facoltoso che gli ha promesso la partecipazione al Grande Fratello.