Massimiliano Morra era davvero innamorato di Adua: “Ho sofferto tanto”

Massimiliano Morra ha avuto una conversazione rivelatrice con Dayane Mello. L’attore ha parlato del suo passato con Adua Del Vesco e ha praticamente servito su un piatto d’argento il prossimo episodio della soap opera. E così anche lunedì sera Alfonso Signorini avrà materiale per parlare di Adua e Massimiliano, con non molta gioia da parte del pubblico, però. Oggi Massimiliano e Dayane hanno avuto un confronto su come affrontano le discussioni. Entrambi hanno detto di essere persone che non perdono la calma e che preferiscono piuttosto allontanarsi in quel momento, anziché esplodere. Si sono trovati d’accordo su questo punto e a tal proposito Morra ha portato come esempio il suo comportamento con Adua. Ha spiegato che si conoscono da troppo tempo e per questo lui non perde la pazienza dinanzi ai comportamenti sbagliati dell’attrice. Ha detto di essere molto dispiaciuto per il grande dolore che Adua ha portato dentro a causa sua.

Gf Vip, le confessioni di Massimiliano a Dayane: “Ero infatuato di Adua”

Alla fine però entrambi avevano cambiato vita e Massimiliano pensava che anche l’attrice stesse bene, come stava bene lui. Morra è anche dispiaciuto per alcuni suoi comportamenti: “L’ho corteggiata in maniera troppo ossessiva”. Anche lui ha sofferto molto di questa cosa, forse perché ha capito di aver sbagliato. Ha fatto un lavoro su sé stesso e si è perdonato. Poi ha confermato che in realtà lui si era realmente infatuato di Adua. Dayane infatti gli ha chiesto se era innamorato, e lui ha detto non proprio innamorato. Però c’è stato qualcosa di vero da parte sua: “Per un periodo mi sono molto infatuato di lei. Lo sa. Per un periodo ci ho sofferto tanto, veramente mi piaceva tanto”. Sono passati tre anni e mezzo, ha detto, e il tempo lo ha aiutato a capire che in effetti tra lui e Adua non sarebbe potuto nascere nulla.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, le ultime news dalla Casa del Gf Vip

Oggi è felice con Dalila ed è innamorato, sta benissimo ed è forse grazie a lei se è riuscito a dimenticare Adua. Dayane è rimasta alquanto stupita ascoltando queste confessioni, lei infatti pensava che tutto fosse finto tra Adua e Massimiliano e che non ci fosse assolutamente nulla di vero. Neanche un interessa da parte di uno o dell’altra. A questo punto scopriremo lunedì cosa succederà dopo questo nuovo episodio nella soap del Grande Fratello Vip.