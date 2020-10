By

Scoop di Lele Mora a Live-Non è la d’Urso. L’ex agente dei Vip, ospite di Barbara d’Urso nella puntata in onda su Canale 5 domenica 11 ottobre, ha spifferato un gossip su Massimiliano Morra, attualmente rinchiuso al Grande Fratello Vip. Mora ha dichiarato di aver notato l’attore napoletano a Mister Italia – fascia che Massimiliano ha vinto nel 2010 – e di aver lavorato con il giovane per circa tre anni. Poi, data la passione per la recitazione di Morra, Lele ha consigliato al ragazzo di cercare un produttore serio. Prima di approdare all’Ares Film, però, Morra si sarebbe legato ad un uomo di potere pur di sfondare nel mondo dello spettacolo. O almeno questo ha spifferato Lele nel salotto di Barbarella, nello slot dedicato alla fake story tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, venuta a galla solo di recente grazie al reality show di Alfonso Signorini.

Massimiliano Morra è gay? Lele Mora fa chiarezza a Live-Non è la d’Urso

Prima dell’Ares Film Massimiliano Morra avrebbe avuto una lunga relazione con uomo molto potente che gli avrebbe promesso la partecipazione al Grande Fratello. A dare lo scoop per certo è Lele Mora a Live-Non è la d’Urso. L’ex agente dei vip ha puntualizzato: “Massimiliano non è gay. Ma ci sono tanti ragazzi che per arrivare al successo cedono alle richieste di qualche produttore”. La rivelazione di Lele Mora ha lasciato di stucco la padrona di casa Barbara d’Urso ma il suo ospite è apparso più sicuro che mai. Una confessione che ha fatto prontamente il giro del web: Morra replicherà presto a Lele, magari nella prossima puntata del Grande Fratello Vip?

Chi è Massimiliano Morra e perché è famoso in televisione

Classe 1986, Massimiliano Morra è un attore e modello nato e cresciuto a Napoli. È laureato in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Nel 2010 ha vinto il titolo di Più bello d’Italia. Dopo quel concorso è entrato nel mondo dello spettacolo, dividendosi tra la moda e la tv. Ha recitato in diverse fiction Mediaset quali: Pupetta-Il coraggio e la passione, Baciamo le mani, Il peccato e la vergogna, Furore-Il vento della speranza, Non è stato mio figlio, Il bello delle donne…alcuni anni dopo. Nel 2018 è stato uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle.