Massimiliano Carrara si è sposato! Al suo fianco Damiano: i dettagli

Ieri non si sono sposati solo Simona Ventura e Giovanni Terzi. Un noto protagonista di Pechino Express ha difatti detto si alla sua compagna Anna. Stiamo parlando di Massimiliano Carrara, il fratello minore di Damiano. I due pasticcieri hanno vinto insieme l’ultima edizione del reality di Sky Uno. Di seguito tutti i dettagli in merito alle nozze avvenute in riva al mare in una location segreta.

Il 6 luglio è stata una giornata di matrimoni vip. Si è parlato tantissimo delle nozze tra Simona Ventura e Giovanni Terzi celebrate al Grand Hotel di Rimini ma anche qualcun altro si è giurato amore eterno. Si tratta del minore dei fratelli Carrara, Massimiliano. Il noto pasticciere è stato recentemente protagonista del reality Pechino Express in compagnia di Damiano, dove si è aggiudicato la vittoria. Ieri ha pronunciato il fatidico si, sposando la sua compagna Anna. I due vivono insieme a Los Angeles, in America, ma hanno deciso di tornare in Italia per le nozze. La location, tuttavia, non è stata resa nota. Quello che sappiamo è che i due si sono sposati in riva al mare.

Sui social sono stati diffusi alcuni video della cerimonia, in particolare a pubblicarli sono stati il fratello e la cognata Chiara Maggenti, attualmente in dolce attesa. Dopo essersi scambiati le promesse, i due hanno festeggiato con un pranzo insieme agli invitati. Sappiamo con certezza che fra questi c’erano tutti i familiari, non si hanno invece notizie in merito ad eventuali vip presenti.

Per quanto riguarda gli abiti, la sposa è arrivata all’altare con il classico abito bianco. Il modello prescelto presentava un corpetto stretto dallo scollo a cuore ed una gonna ampia. A completare il tutto un velo corto ed una collana in perle abbinata agli orecchini. Lo sposo aveva invece un abito nero con gilet e cravatta grigio chiaro e camicia bianca. Per quanto riguarda la coppia composta da Damiano e Chiara, lui aveva un abito blu scuro con camicia bianca e papillon a pois. Chiara ha invece optato per un colore più estivo, scegliendo un abito senza maniche fucsia con una cinturina di strass in vita.