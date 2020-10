Massimiliano ha cambiato rotta, ma c’entrerebbe ancora Adua: il sospetto

Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip ha cambiato completamente strategia? A notare il cambio di rotta dell’attore sono Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Le due amiche si sistemano si siedono in giardino e fanno presente che il gieffino è passato da una condizione all’altra in pochissimo tempo. Scendendo nel dettaglio, Stefania confessa di avere dei dubbi in quanto Massimiliano è riuscito a passare dall’essere escluso da tutti i concorrenti, finendo spesso al televoto, all’essere completamente integrato nel gruppo. Nonostante tutto, la showgirl ammette che questa è stata una sua capacità. Maria Teresa conferma i dubbi dell’amica, ma scarica la responsabilità su Adua/Rosalinda. A detta della Ruta sarebbe stata “una capacità di Adua” e non di Massimiliano!

Maria Teresa è convinta che l’atteggiamento accomodante della Del Vesco abbia permesso a Morra di riavvicinarsi al gruppo, che è quasi totalmente dalla sua parte. La Ruta riflette sulla questione e fa presente che non le è chiara questa situazione. In effetti, un cambiamento c’è stato per Massimiliano. Inizialmente, in contrasto con Rosalinda, non si sentiva particolarmente accettato dal gruppo. Con il passare del tempo e, dopo aver definitivamente chiarito con Adua, si è ritrovato a legare con tutti loro. Intanto, Tommaso Zorzi ammette di non aver ancora compreso il gioco di Massimiliano.

Nel frattempo, Rosalinda sembra aver deciso di cambiare completamente rotta! Pare che l’attrice non sia più disposta a far parte del gruppo della stanza arancione. La gieffina, parlando con Dayane Mello, ammette di essersi interessata alla conoscenza del resto dei gieffini poiché influenzata dalle opinioni dei suoi amici. Pertanto, ora Adua ha intenzione di avvicinarsi a coloro che fanno parte della stanza blu.

Intanto, Rosalinda ha un nuovo confronto con Massimiliano. I due ripercorrono i momenti trascorsi insieme e in questa occasione l’attore va in crisi. Morra sente di non essersi comportato al meglio con i suoi genitori, a causa della sua assenza. L’attrice comprende il suo dispiacere, in quanto anche lei avverte dei sensi di colpa per essere stata assente persino ai compleanni dei genitori e all’operazione di suo padre, anni fa. Rosalina, però, è convinta che le loro rispettive famiglie sappiano bene ciò che è accaduto in passato. Dopo di che, i due gieffini si scambiano un abbraccio. Ormai tra loro è tornato il sereno!