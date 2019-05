Martina Nasoni non ce la fa più: sfogo al Gf 2019, nessuno le crede

Grande Fratello 2019, Martina Nasoni sclera in confessionale: nessuno crede alla sua versione

Le parole di Martina Nasoni al Grande Fratello 2019 sembrano non avere più alcun effetto su nessuno dei concorrenti perché la gieffina non si sente creduta: parliamo chiaramente non in generale ma di quello che dichiara continuamente su Daniele Dal Moro, e cioè del fatto che non è innamorata di lui. Sono in tanti a non crederle, e la stessa Vladimir Luxuria parlando proprio con Daniele ha avuto l’impressione che i due viaggino su due binari opposti. Cos’è successo esattamente nel day time di oggi e perché Martina ha sclerato? Ve lo spieghiamo subito.

Lo sfogo di Martina in confessionale: “Non muoio per Daniele”

Dopo l’ingresso del padre nella Casa Martina non riesce più a far capire che Daniele le piace ma non ai livelli che tutti credono: “Mamma mia, che p…e questa storia – queste alcune delle sue parole -! Non c’è nessuno qui che si è innamorato di nessuno. C’è l’interesse ma da qui a dipingermi come una che muore per Daniele…”. Peccato che tutti stiano notando la stessa cosa sin dall’inizio del Grande Fratello perché checché ne possa dire lei è evidente che a Martina piaccia da impazzire Daniele; non sarà innamorata? Poco importa: dare un nome diverso a una cosa non ne cambia certamente l’essenza, no?

Vladimir Luxuria commenta il rapporto di Martina e Daniele

Anche Luxuria peraltro è entrata da poco nella Casa e ha avuto la sensazione che purtroppo per Martina abbiamo tutti: “Tra i tanti letti a disposizione – così Vladimir ha commentato il comportamento di Martina – guarda caso va da quello di Daniele… secondo me lui non è assolutamente interessato a Martina. Martina mente a sé stessa, secondo me è molto più presa di quello che ci sta raccontando”. Vladimir ha cercato di capire qualcosa di più parlando proprio con Daniele, ed è dal confronto con lui che ha capito che di Martina gli interessa poco: staremo a vedere come si evolveranno le cose, visto che, per come si sono messe le cose, il ragazzo sembra essere molto ben disposto a parlare e a sfogarsi con l’icona LGBT. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.