Il padre di Martina Nasoni in tv: “Lascia perdere Daniele”

Martina Nasoni e la sorpresa del padre al Grande Fratello: l’inaspettata affermazione su Daniele Dal Moro

Martina Nasoni al Grande Fratello riceve l’inaspettata sorpresa del padre. Un incontro inaspettato per la gieffina, che da sempre non riesce a nascondere il suo forte interesse nei confronti di Daniele Dal Moro. Proprio su quest’ultimo, suo papà fa un’affermazione che sorprende davvero tutti. Ma prima Barbara d’Urso manda in onda un videomessaggio per Martina, da parte della madre. La giovane gieffina non riesce a trattenere le lacrime di fronte alla mamma, che si commuove mentre ripercorre il difficile percorso della figlia. Ricordiamo che Martina soffre di una patologia che ha il nome di cardiomiopatia ipertrofica. Aveva dodici anni, quando il medico le rivelò il problema che avrebbe dovuto affrontare. Da quel momento in poi, per la sua sicurezza, ha dovuto effettuare un intervento per inserire nel suo corpo un pacemaker. Una storia che, sin dalla prima puntata, ha colpito tutti. Ora Martina si ritrova a ripercorrere quanto passato e non può fare a meno di trattenere le lacrime.

Martina Nasoni, il padre le consiglia di lasciar perdere Daniele Dal Moro

Forte commozione per Martina, che rivede sua madre in videomessaggio. A entrare nella Casa è subito dopo suo padre, che le dà tutto il suo sostegno. Ma non solo, l’uomo fa un’affermazione che riguarda Dal Moro: “Lascia perdere Daniele”. Sembra proprio che il papà di Martina non voglia vederla più soffrire per questa storia. Che la Nasoni provi un grande interesse nei confronti del gieffino non è di certo un mistero, ma lui non si è mai sbilanciato più di tanto. Anzi, Daniele si è anche avvicinato molto a Valentina Vignali. Ed ecco che ora l’uomo consiglia a sua figlia Martina di non aspettare più nessuno e di continuare questa esperienza lasciando perdere Daniele.

Martina Nasoni in lacrime: il padre le fa una sorpresa, ma le chiede di vivere diversamente questa esperienza

“Questo ti crea solo dei problemi. Non ti fa vivere questa esperienza nel migliore dei modi. Continua senza aspettare che qualcuno ti dia qualcosa che non vuole e che non ti può dare”, afferma inaspettatamente l’uomo. Martina continua a emozionarsi di fronte alle parole del padre, ma non perde comunque il sorriso. Non sappiamo se dopo ciò, la Nasoni prenderà le distanze da Daniele. Intanto, quest’ultimo resta fermo immobilizzato, poiché a causa del freeze non può rispondere.